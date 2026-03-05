衝鋒火拼｜方中信獲陳家樂推薦食兩餸飯　「第一次食嗌個三餸」

電影《衝鋒：火拼》由方中信、張繼聰、陳家樂、呂良偉、張文傑、馬思惠（Macy@VIVA）主演，昨晚（4/3）舉行首映禮，幾位主角接受傳媒訪問分享難忘事情。其中方中信就多謝陳家樂，推介他首次食兩餸飯，一解片場長期食燒味飯的悶場。



電影《衝鋒：火拼》由陳家樂、方中信、馬思惠（Macy@VIVA）合力主演。（許育民 攝）

戲中在加連威老道實拍槍戰。（《衝鋒：火拼》劇照）

戲中陳家樂、方中信和Macy是飾演衝鋒隊警員，身為前輩的方中信，向來表情木訥，予人嚴肅感覺，但第二次合作的陳家樂，就坦言睇中方生外剛內柔︰「最初係有啲驚，但認識咗就發現佢專登擺合人個嚇人氣勢，內心係小綿羊。」問到最溫柔的方生是怎樣？原來是會幫陳家樂整理制服，執到正一正才埋位。而後輩Macy，雖然獲師兄提水，但初見方生一樣騰騰震。「直至拍到最後幾場戲，佢會過嚟講下笑，完全唔驚。」

方中信被陳家樂踢爆是「鱷魚頭老襯底」。（許育民 攝）

陳家樂大讚動作指導張文傑German安排得好，拍攝過程沒有嚴重受傷。（許育民 攝）

問到拍攝上的難忘事，方中信就大讚陳家樂好介紹，在加連威老道拍外景時，推介他食雙餸飯。「有日我見佢個飯盒咁正嘅，佢話我知係『兩餸飯』，我第一次接觸，跟住跟佢走去買，仲嗌個三餸！」方生就大讚雙餸飯比劇組的燒味飯正。

方中信多謝陳家樂，推介他首次食兩餸飯，一解片場長期食燒味飯的悶場。（許育民 攝）

至於戲中有不少動作場面，部分鏡頭方中信仲堅持親身上陣︰「都驚呀，畢竟鈣質開始流失。」身邊的Macy也笑言自己都流失緊，但被方中信反窒她︰「你就卜卜脆，我就骨都脆。」最後都大讚動作指導張文傑German安排得好，沒有嚴重受傷。