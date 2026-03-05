衝鋒火拼｜張繼聰羨慕呂良偉70歲勁Fit　拍《跛豪》得兩個月增磅

電影《衝鋒：火拼》由方中信、張繼聰、陳家樂、呂良偉、張文傑、馬思惠（Macy@VIVA）主演，昨晚（4/3）舉行首映禮，其中張繼聰與呂良偉接受傳媒訪問，阿聰坦言自己跟爸爸都是呂哥粉絲︰「今日有帶爸爸媽媽嚟睇首映，仲問我一陣可唔可以同呂哥合照，佢成日睇你啲養生片。」



戲中四大型男，張繼聰、呂良偉、方中信及陳家樂，開場前來個合照。（許育民 攝）

今年70歲的呂哥，依然冇老態。（許育民 攝）

對於這位小粉絲，呂良偉都有讚冇彈︰「佢係個好自律嘅後生仔，對我尊敬，態度誠懇。」阿聰對於年屆70的呂哥，依然勁Fit感到羨慕，自己都變埋其養生片的粉絲。「我成日都同老婆講，我要俾心機，佢真係俾到大家希望，最緊要係有質量嘅生活！」而向來早睡早起的呂哥，今次為拍攝就連續捱了7晚通宵，直言只限為香港電影才願意犧牲。

張繼聰得知呂良偉當年，只花兩個月時間便增肥40磅，想像不到點做到。（許育民 攝）

呂良偉當年增肥40磅演出《跛豪》。（《跛豪》劇照）

而這份拼搏精神同樣打動阿聰，「我哋成班好想拍番呂哥嗰種拼搏精神！」他又講到6年前，為拍《金童》花兩年時間增肥操肌，正正想起當年呂哥為拍《跛豪》增肥40磅，問到當年花幾多時間完成？「兩個月！」呂哥說。「完全唔知佢點做到。」阿聰更讚歎當年呂哥廿多歲就演到《上海灘》丁力這角色。「而家個初出道，廿三、四歲嘅演員，都仲係BB咁樣，想像唔到佢當年廿幾歲，就演到呢份重量，匪夷所思！」