夜王專訪｜劇本顧問沈西城　「第一次去錯『黑廳』嚇一跳」

以香港夜場生活為題的電影《夜王》，由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文主演，票房已衝破8000萬。而電影上映後，都成功掀起一股熱潮。要將夜場生活拍出那份質感，一是執導的要身經百戰，但更便捷的方法，可能是向身經百戰的人請教，而香港作者及編劇沈西城先生，就成了《夜王》的盲公竹。15、6歲便初涉夜場的他，感受過風月文化的6、70年代，亦沉溺於紫醉金迷的8、90年代，甚至到2000年後的意興闌珊，都歷歷在目，於是將所見所聞寫成兩本「夜場天書」《香港夜生活紀聞》，將昔日歡場的餘韻保留。



以香港夜場生活為題的電影《夜王》，由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文主演，票房已衝破8000萬。（《夜王》劇照）

香港作者及編劇沈西城先生，15、6歲便初涉夜場，感受過風月文化的6、70年代，亦沉溺於紫醉金迷的8、90年代，甚至到2000年後的意興闌珊，都歷歷在目，於是將所見所聞寫成兩本「夜場天書」《香港夜生活紀聞》，同時成了《夜王》的盲公竹。（葉志明 攝）

夜場顧問15歲的「恐怖」回憶

導演吳煒倫在創作《夜王》時，有參考過沈老師的兩本《香港夜生活紀聞》著作，後來劇組更邀請對方擔任劇本顧問，提供夜場文化的資料。「兩本書由60到90年代的夜場轉變都有記錄，所有娛樂場所、包括舞廳、酒樓夜總會、日式夜總會、卡拉OK、小舞廳、黑燈舞廳等等，全都有寫下，部分經歷是自己去玩，更多是跟人去觀摩。」

沈西城回想首次踏足歡場地，只是名15、6歲的黃毛小子，而第一次往往又是在跌跌撞撞，碰壁下完事。「讀書時住北角英皇道，經常見到有間叫『都城』的舞廳，幾個同學仔一直心思思想去，終於有次夾夾埋埋所有零用錢、利是錢等，鼓起勇氣入去見識下。一入到去幾乎就跌倒，因為好黑，是伸手不見五指那種，要由職員用電筒帶路。」

沈西城誤闖「黑廳」時，那位小姐的質素應該比土地所介紹嘅更驚為天人。（《夜王》劇照）

沈西城初探虎穴前，已請教過識途老馬，提醒當有小姐坐低，便扮點火吸煙，靠那微弱火光看看小姐的容貌。「當我打起火機一望，立即嚇一跳，位小姐老過我媽媽，最後坐了一陣便走。」事後跟堂哥分享這個「初夜」經歷，被笑當日去的叫「黑廳」，較低級數。隨後便帶他到當時在駱克道的「新嘉美」見識。「那次就真的如劉姥姥進大觀園，目不暇給。」

香港化的日式夜總會

從電影《夜王》見到的夜總會，據沈老師解說，是混入了日式營運方式，故稱為日式夜總會。「在6、70年代，有種叫酒樓夜總會，是客人帶太太或女朋友上去食飯聽歌。到後來引入日式夜總會模式，將夜場經營模式徹底改變。」日式夜總會顧名思義，是將日本的服務形式搬到香港。「起初在北京道地牢開設，有男爵夜總會、公主夜總會。其實直正的日本夜總會，都係細細間家庭式經營，冇中國城、大富豪咁有規模，通常只有一兩名媽媽生，帶住十多位小姐，陪飲酒。」而正宗日式夜總會，最大分別的小姐是不可以賣鐘出街。「啱傾你可以等到小姐12點收工去食宵夜，但開工時間就不可以買鐘。而引入香港後，就多了出街的安排。以前杜老誌，帶小姐出街要500元，當時講緊大部分人月薪得2、300元，不是一般人可以消費。」

香港在8、90年代，引入日式夜總會經營模式，最大分別是有媽媽生帶小姐介紹予客人。（《夜王》劇照）

沈西城又指，舊中式夜總會是講追求文化︰「即是你捧一位小姐幾個月，除了跳舞外，手仔都冇得拖，到引入日式就改為『即食麵』，這是因為生活節奏不同，欠了那份閒情逸致。」夜總會事業興旺，帶動周邊不少經濟，最直接是九龍塘的時鐘酒店。「當時你睇中某位小姐，就要叫定助手去搵房，否則帶出街冇房就真的只有行街。」

中國城大富豪邊間好玩啲

《夜王》講到兩位既是兩間場的話事人，亦是前夫前妻關係的歡哥與V姐，為生意惡鬥，現實中，90年代最為人所知的兩間著名夜總會，分別是大富豪與中國城，期間又有冇出現過劇鬥爭生意？「唔會，夜場背後都有冇勢力人士睇場，勢力相當，最多都是高薪挖角，當時好生意，一個小姐每個月閒閒地賺2、30萬，媽媽生可以月入過百萬。」

雖然兩間都是心儀之選，但若以玩家角度出發，沈西城就覺得中國城更合心水。「大富豪是豪華，但講玩，中國城好玩好多，小姐靚、服務好、經理好、收費唔會離譜，出去玩唔會睇裝修，所以任何一個場最重要都是小姐質素，你有架勞斯萊斯場內行都冇用。」

原本的大富豪夜總會於2012年結業，於去年6月重開，成為城中熱話。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會於2025年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。但開業2個月便再次停業，未有復開日子。（資料圖片)

真正的「夜王」鄧崇光

小姐質素與媽媽生的服務態度，大可憑挖角或培訓填補，但在沈西城眼中，兩間夜總會的差異，最大分別是欠缺一位靈魂人物，而這位就是沈老師眼中真正的「夜王」。「中國城的領軍人物鄧崇光先生是一位生意天才，他想到一條龍服務，做夜總會，經營聖地牙哥時鐘酒店，又開設日本料理，即是你入去消費，食的、玩的都是他，叻到冇人有，所以他在我心目中是真正的夜王。」

在沈西城心目中，中國城的創辦人鄧崇光先生，才是真正的夜王。（葉志明 攝）

奈何後來生意擴充得太快，涉獵太多範疇，金融風暴一來便歸零，要重頭做起，「據知他後來轉賣健康產品，又有開高級私人會所，我都有去過。」而香港中國城亦於2005年正式結業，但這只是行業陷入低潮期的開始，杜老誌及大富豪亦相繼在2011及2012年結業。沈西城︰「因為內地夜生活都已經發展得好蓬勃，常平、東莞都好勁，香港經濟又開始衰退，不少廠家北上開廠，有生意都在內地傾，而有質素的女仔，以前千方百計來港搵食，但當內地都有搵食機會時，自然留在當地不用離鄉別井。」

更重要是當時整個行業都意興闌珊，欠了一股氣氛。「以前可以由下午玩到第二日朝早，玩是要講氣氛，場內周圍都係朋友，而家尖東無人。以前真係玩到唔捨得走，冇錢都要媽媽生簽住單先，當時真的有點沉迷。我試過欠債十幾廿萬，要媽媽幫我找卡數，其實我邊玩到咁多，都係幫朋友簽完走數。」

歡哥這種有情有義的夜場經理，沈西城笑指只有電影才出現。「真正的經理無情無義的多，你紅就有價值，唔紅就走開，仲度水？」（《夜王》劇照）

「葵芳」在戲中因應潮流扮有口音，現實都有這種小姐。（《夜王》角色海報）

真係有「葵芳」扮鄉音女？

來到《夜王》電影，沈西城早已欣賞過，稱讚拍得不錯。「這種戲只憑資料搜集，沒有親身經歷過，好難怕得好，但《夜王》算拍得唔錯。」那麼歡哥這種有情有義的夜場經理，又是否有真實原型人物？「冇，真正的經理無情無義的多，你紅就有價值，唔紅就走開，仲度水？有情義會有的，不過係女人比較多，女人比男人更有義氣。」戲中歡哥與Mimi，經理與小姐搭上就時有發生。「偷偷地實有，我都見過，經理想約個小姐出街，硬要搵埋我哋出去做煙幕，萬一被老闆見到就扮應酬，我哋就免費飲飲食食。」

至於現實中可有小姐真的如「葵芳」般，因應潮流扮口音？「都有，最初物以罕為貴，北方女仔身材又好是較吸引，但後來大量引入已不是甚麼回事，況且扮口音實穿，我哋同佢講多兩句，都知是廣東人。」而在眾多女星之中，哪一位最能演出那份風塵味呢？沈西城坦言未有︰「你冇去坐一、兩個月，很難演出那份味道，反而最吸引我是扮日本口音個女仔（麗英），幾得意，有潛質做喜劇演員。」