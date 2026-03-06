夜王｜歡哥要行樓梯先諗到橋　吳煒倫解畫受《四徑大步走》啟發

以香港夜總會為題材的賀歲片《夜王》，由《毒舌大狀》導演吳煒倫（Jack）執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同「毒舌」破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪一同參與演出。香港上映至今票房已達8000萬，而且繼續有謝票場帶動票房。早前導演吳煒倫在一謝票場上，被觀眾問到點解黃子華飾演的歡哥，要跑樓梯先諗到橋？原來這是導演受紀錄片《香港四徑大步走》啟發。

早前導演吳煒倫在一謝票場上，被觀眾問到點解黃子華飾演的歡哥，要跑樓梯先諗到橋？（影片截圖）

電影《香港四徑大步走》拍下一班參賽者，參加在香港舉辦之超級馬拉松，參加者目標是要在60小時內，完成總長298公里的路線，當中包括香港四大山徑：麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑。導演Robin Lee更獲《第43屆香港電影金像獎》頒發新晉導演獎。

電影《香港四徑大步走》拍下一班參賽者，參加在香港舉辦之超級馬拉松，參加者目標是要在60小時內，完成總長298公里的路線。（《香港四徑大步走》電影劇照）

《香港四徑大步走》導演Robin Lee榮獲新晉導演，他在梁朝偉手上接過獎項。（ViuTV截圖）

而戲內其中一幕，是講一班參賽者要跑一條長樓梯，這幕令Jack導印象難忘︰「見到參賽者非常之辛苦，然後我諗到歡哥都有場戲講佢諗計，如果唔畀啲嘢佢做，就咁飲啖酒就諗到又唔好睇，於是畀啲嘢佢做。」

黃子華在拍行樓梯前，都要不停做熱身。（影片截圖）

行樓梯場口，是黃子華為《夜王》第一日開工拍的畫面。吳煒倫︰「佢都非常辛苦，拍到夜晚佢直頭行唔郁。」（影片截圖）

結果就以跑樓梯，將兩部戲串連起來。「歡哥是一個要令到自己去到瀕死邊緣，就會著燈諗到計，所以就畀佢行樓梯。」至於行樓梯場口，亦是黃子華為《夜王》第一日開工拍的畫面，「佢都非常辛苦，拍到夜晚佢直頭行唔郁，因為真係行咗好多，辛苦晒子華。」