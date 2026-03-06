沉默的朋友︱梁朝偉新作預計下月香港首映　預告曝光赤裸上陣戲份

國際影帝梁朝偉首部主演歐洲電影《沉默的朋友》（Silent Friend）去年中旬於威尼斯影展首映，更入圍最高榮譽「金獅獎」主競賽單元，雖然梁朝偉與作品均未有獲獎，然而仍未減外界對電影的期待。據指《沉默的朋友》將於4月7日在香港舉行首映禮，日前推出第二段預告片更曝光梁朝偉故事線較詳細戲份，當中包括偉仔赤裸演出的鏡頭，讓觀眾更掌握梁朝偉飾演的腦神經科學家角色。

梁朝偉首部主演歐洲電影《沉默的朋友》預計將於4月7日在香港首映。（資料圖片/葉志明 攝）

梁朝偉作為國際影帝，新作去年在威尼斯影展首映時頗受歡迎。（梁朝偉IG圖片）

《沉默的朋友》劇情簡介

《沉默的朋友》由匈牙利名導Ildikó Enyedi執導，邀請梁朝偉、法國影后Léa Seydoux合作主演，預告片中二人僅透露視像通話隔空溝通，似乎未有機會同場演技較量。《沉默的朋友》劇情講述梁朝偉飾演的Dr. Tony Wong於疫情期間困於德國大學校園中，受Léa Seydoux飾演的植物學家啟發，對校園中的百年銀杏古樹進行研究，將大樹如人腦一樣實驗，探測植物神經感知。

梁朝偉於新作飾演腦神經科學家。（《Silent Friend》預告截圖）

梁朝偉與法國影后僅於視像會議見面，似乎未有同場演技較量。（《Silent Friend》預告截圖）

梁朝偉在預告片中不斷圍繞銀杏樹步行。（《Silent Friend》預告截圖）

梁朝偉與銀杏樹猶如在靈性上溝通。（《Silent Friend》預告截圖）

Léa Seydoux似乎未與梁朝偉同場演出。（GettyImages）

預告曝光梁朝偉赤裸上陣戲份

預告片中，梁朝偉圍繞大樹不停步行，觀察銀杏樹的成長與百年歷程，過程猶如從靈性上與大樹溝通。此外，亦加插先導預告未見的戲份，梁朝偉在校園叢林中耍太極，感受人與自然之間的連繫。最後梁朝偉曾透露的赤裸上演戲分，亦於預告末段短暫曝光，梁朝偉於浴室中套上感應大腦神經波頻的儀器，赤裸上身灑水淋浴，感受大樹被風吹雨打的反應，演出含蓄內斂。

梁朝偉在預告片中耍太極。（《Silent Friend》預告截圖）

梁朝偉在預告片中耍太極。（《Silent Friend》預告截圖）

梁朝偉赤裸上演戲份曝光。（《Silent Friend》預告截圖）