在你燦爛的季節｜李聖經再組「長腿CP」　與186蔡鍾㶸譜冰火戀曲

由「精靈女神」李聖經、「犬系男神」蔡鍾㶸主演的《在你燦爛的季節》，在Disney+獨家上線，首兩集播出後，收視旋成為韓國同時段收視冠軍！身高175cm的李聖經今次飾演時裝設計師，除了大曬多款時尚服飾外，更與186cm高的蔡鍾㶸組新一代「長腿CP」，CP感爆棚！李聖經過往合作的多個拍檔都是身高超過 185cm的「男神天花板」，今次又再延續呢份傳統。

身高175cm的李聖經今次飾演時裝設計師。（《在你燦爛的季節》劇照）

李聖經於新劇《在你燦爛的季節》，與186cm高的蔡鍾㶸首度合作譜冰火戀曲，CP感十足！一直以陽光暖男形象成為觀眾心中「犬系男友」排名前列的蔡鍾㶸，遇上李聖經所飾演，既清冷又帶孤傲的「冰山美人」時，反差感反而令畫面更具張力。劇中蔡鍾㶸對李聖經有口難言卻又充滿愛意，化身「守護者」一步步融化李聖經的心，首兩集的心動場面已讓人看得心癢癢，極度期待下一集的劇情走向！

李聖經飾演既清冷又帶孤傲的「冰山美人」。（《在你燦爛的季節》劇照）

《善良的他》李棟旭、李聖經戲外呆萌互動成熱話

身高185cm的男神李棟旭和李聖經，在黑色浪漫劇《善良的他》分別飾演性格善良，但出身於黑道世家的男子，和夢想成為歌手的初戀，兩人高度和外型同樣相襯，但成為熱話的是他們出席劇集記者會時，被記者要求兩位擺出心心手勢合照時極度不合拍又手足無措的畫面，場面既尷尬又搞笑。充滿反差的互動，引來網民大呼「可愛」成為熱話！

劇中蔡鍾㶸對李聖經有口難言卻又充滿愛意，化身「守護者」一步步融化李聖經的心。（《在你燦爛的季節》劇照）

這對全新「長腿CP」，首兩集播出後，收視旋成為韓國同時段收視冠軍。（《在你燦爛的季節》劇照）

安孝燮與李聖經「Reset CP」

李聖經憑醫療愛情劇《浪漫醫生金師傅》第3季，再次攀上演藝高峰！與身高187cm的安孝燮組「Reset CP」，不僅演技備受肯定，傲人身高的極致契合更成為全城熱話。兩人因模特兒級比例的身高差，連吻戲畫面都格外優美，尤其大結局中的「終極激吻」，導致兩人情感大爆發，被譽為愛情韓劇史上的經典名場面！