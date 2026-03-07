李連杰揭武功更勝師兄弟真正原因　師父吩咐練招式千次竟包拗頸？

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多來未有主演新戲，目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，已於大年初一（2月17日）中港同步上映！李連杰於《鏢人：風起大漠》上映後成為華語影迷焦點話題人物，日前更宣布乘勢推出新書，延續上部著作《超越生死：李連杰尋找李連杰》，將於5月5日推出《Beyond Life and Death：The Way of True Freedom》。

李連杰目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》已經上映。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

李連杰趁《鏢人：風起大漠》大受觀眾歡迎，推出全新著作。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

師父吩咐練招式千次 李連杰竟然包拗頸？

李連杰昨日（5日）於社交媒體公布消息，並分享新著記述的自身經歷故事。李連杰憶述自己從小學武一直熱衷思考、探問原因，當師父吩咐重複招式動作1000次，李連杰便會思考：「為甚麼要做1000次？」相比其他師兄弟盲從完成動作千次，李連杰竟然包拗頸只想練700次，實則悟透箇中真理：「如果不停重複動作千次，但期間沒有經過思考，其實只是不停訓練身體，並沒運用頭腦心法。」

李連杰參悟習武心法，卻看似包拗頸。（李連杰IG圖片）

練武招式追求完美 揭武功更勝師兄弟真正原因

通悟武學真義後，李連杰認為：「如果我運用頭腦心法，我會選擇練習招式700次，但每次都會做到完美。我會專注招式每一項細節，令頭腦心法與身體合而為一。」李連杰表示因為心法不同，自己選擇在最短時間內追求完美，便與其他師兄弟目標不同。李連杰最終在一眾師兄弟之間脫穎而出，成為全國武術全能冠軍之餘，被挑選參演電影，最後成為舉世知名的功夫皇帝！

李連杰認為相比身體練習動作，結合心法追求完美更重要。（李連杰IG圖片）