奧斯卡︱最佳電影終極兩強搶閘上映　《癲造之才》僅播一場爭崩頭

國際影壇年度盛事「第98屆奧斯卡金像獎」將於3月15日舉行，今屆共有10部電影入圍終極大獎「最佳電影」獎，包括去年全球賣座賽車電影《F1》、提名數目盡破紀錄的《罪人們》（Sinners）及《一戰再戰》（One Battle After Another）等大熱門，亦有大師之作《科學怪人》（Frankenstein）及A24獨立電影《暴蜂尼亞》（Bugonia）等，均於去年先後在香港及全球上映，或於串流平台播映。

「第98屆奧斯卡金像獎」將於3月15日舉行。（GettyImages）

《罪人們》作為最佳電影大熱門，去年已於香港上映！（《罪人們》電影劇照）

去年香港曾上映的《一戰再戰》亦為大熱門之一。（《一戰再戰》電影劇照）

奧斯卡兩大話題作頒獎前搶閘香港上映

10部入圍奧斯卡「最佳電影」獎的作品中，吸金力略遜一籌的電影今年初亦於香港上映，包括挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）、趙婷執導作品《哈姆尼特》（Hamnet）亦已在今日起（7日）推出優先場，並會在12日正式公映。至於剩餘未上映的終極兩強《癲造之才》（Marty Supreme）及《罪惡嘉年華》（The Secret Agent），則在頒獎典禮舉行前最後衝刺，分別搶閘於14、15日上映！

挪威電影《情感的價值》年初亦已上映。（《情感的價值》劇照）

趙婷最新執導作品《哈姆尼特》今日起推出優先場。（《Hamnet》電影劇照）

《罪惡嘉年華》於奧斯卡頒獎禮前一日在香港上映。（《罪惡嘉年華》電影劇照）

甜茶《癲造之才》僅播一場爭崩頭

兩部電影男主演亦為「最佳男主角」大熱，「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）於《癲造之才》影帝級精彩演出，亦僅在頒獎禮前上映一場優先場，目前僅剩餘少量門票，一眾粉絲已看準機會爭崩頭搶飛！

添麥菲查洛美憑《癲造之才》爭影帝，頒獎禮前僅在香港上映一場！（《Marty Supreme》電影劇照）

《一戰再戰》《情感的價值》戲院熱映中

全數提名奧斯卡「最佳電影」獎的電影，已在頒獎禮前在香港上映，觀眾可爭取下周末最新機會入場，不論獎項花落誰家均能一堵入圍作神妙之處。目前《一戰再戰》、《情感的價值》及《哈姆尼特》亦在戲院上映中，Netflix製作的《科學怪人》、《Train Dreams》則可以在平台重溫任睇，各位影迷在頒奬禮揭盅前萬勿錯過。