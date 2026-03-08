金多寶︱翁子光堅持謝票不論人數　感謝院線善待︰按合理比例排片

香港賀歲溫情喜劇《金多寶》由翁子光執導，金馬影后鍾雪瑩、MIRROR成員Edan呂爵安、金燕玲、李尚正及楊詩敏等主演，超前於賀歲檔期上映。《金多寶》自上映至今，面對勁敵《夜王》一直在場次、票房上落後且差距甚大，日前票房剛過1388萬元，距離回本目標仍有距離。導演翁子光此前曾於社交媒體發文表示不滿「霸王排片」，在上月底「終極回應」後，昨日（6日）再次撰文分享謝票心得及三月首周排片情況。

翁子光於《金多寶》上映後，多次於社交媒體發文表示不滿「霸王排片」。（葉志明 攝）

翁子光上月底曾為《金多寶》排片問題作出終極回應。（陳順禎 攝）

翁子光團隊農曆年謝票不遺餘力 「十多二十人的場次也跟大家見面」

翁子光昨日於社交媒體撰文，透露農曆新年期間攜同蝦頭、鄧月平、「投訴王」謝魯肆、何爵天導演、「舅公」劉錫賢及主題曲《萬幸》作曲者賈立怡四出謝票，團隊不遺餘力，連平日早場晚場均一律出席，誠懇表示：「我相信『謝票』顧名思義，就是『答謝』觀眾，所以不論該場觀眾的多少，我都趕到，即使最少十多二十人的場次，我都會去跟大家見面，說聲謝謝！」就算在街頭撞見觀眾，翁導均會熱情祝賀，亦感受到大眾的支持鼓勵。

翁子光於社交媒體分享謝票相片。（翁子光Facebook圖片）

翁子光謝票團隊包括劉錫賢、何爵天導演等。（翁子光Facebook圖片）

翁子光謝票團隊包括鄧月平、何爵天導演等。（翁子光Facebook圖片）

翁子光於農曆新年期間不論早場晚場均盡力到場謝票。（翁子光Facebook圖片）

不論觀眾人數多寡，翁子光均希望答謝觀眾。（翁子光Facebook圖片）

感謝院線新年假後善待 「按合理比例排片」

《金多寶》上映至今三周，翁子光坦言票房只算中規中矩，隨新年假期過去，排片量亦理所當然減少，但仍感謝一眾院線善待「按合理比例排片」，讓觀眾有機會購票入場觀映。翁子光亦深信《金多寶》價值超越節慶電影，在農曆新年後仍能為大眾帶來愉悅與感動：「讓大家繼續感受到家庭、責任、真誠及陪伴的重要性，我相信你一定會帶着一些釋懷或感悟離開。」並主動呼籲喜歡與珍惜《金多寶》的觀眾團體，能夠主動聯絡劇組舉辦包場放映，將盡力安排放映後與觀眾見面分享。