夜王︱許素瑩董瑋仗義參演極亮眼　吳煒倫：大俠一樣二話不說幫忙

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》原班人馬主演，自大年初一（2月17日）上映後受歡迎程度勢不可擋，早前以香港電影史上最快速度打破5000萬元票房紀錄，昨日（6日）更已衝破8200萬元！《夜王》除引入大量新晉女演員，更有影壇實力派前輩驚喜客串演出，其中以飾演歡哥契媽的許素瑩及飾演「執碼芬」董瑋極其亮相出眾！

《夜王》昨日票房衝上8200萬元！（《夜王》劇照）

吳煒倫於社交媒體特別向許素瑩、董瑋致謝。（吳煒倫IG圖片）

導演與許素瑩僅一面之緣 擁草根富貴兩種違和氣質極難搵

《夜王》導演吳煒倫昨晚於社交媒體發文，感謝許素瑩與董瑋鼎力支持仗義演出，直言在開拍與素瑩姐僅有一面之緣，向她解釋角色後便欣然答應，更透露許素瑩與角色黃太之間氣質吻合之處：「黃太雖然在劇情上是有錢人，但她的富有並不來自原生家庭，是她跟丈夫一起打拚回來的，所以要找一位帶點草根味道，但又富貴得起的人來演。」認為素瑩姐同時擁有「草根」與「富貴」兩種看似違和氣質極難覓得，加上點點高傲氣場，在劇情橋段中充分掌握與演繹得到。

吳煒倫表示許素瑩罕有地擁有「草根」與「富貴」兩種看似違和的氣質。（《夜王》IG圖片）

吳煒倫感激董瑋仗義參演：二話不說幫忙簡直像大俠一樣！

至於近年憑《武替道》再次重現大銀幕的董瑋師傅，吳煒倫導演更誠意致謝感激：「Dee哥更直接，見面也不用，致電跟他說了，他二話不說便答應幫忙演出，簡直像個大俠一樣！」直言董瑋師傅擁有多年歷練，雖然戲份不多，但因為多年歷練不用演也自有江湖人的味道：「我要讓觀眾第一眼望見他，就感覺到他是一個江湖人，這份說服力，Dee哥簡簡單單坐在這裡就有戲了！」