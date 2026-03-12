卓韻芝將婆婆生活拍成電影　「佢暗喜問你拍我？電視會睇到我？」

卓韻芝與婆婆的相處故事，由在社交平台隨筆點滴，到後來搬上舞台隨心分享，觀眾的喜愛程度，讓阿芝與婆婆二人仿佛成了創作共同體，每個話題都在一起。從文字到舞台，下一步阿芝想變成電影，正籌拍一部名為《38.83》的電影，一個38歲的孫女與83歲外婆的相處生活。而今次創作，阿芝更想以情感先決，將與婆婆相處16年的動人畫面呈現出來。



服裝鳴謝︰STELLAM

《38.83》將會是卓韻芝個人第四部長片，亦是第24屆香港亞洲電影投資會（HAF）公布的發展中電影計劃（IDP）的其中一部。（葉志明 攝）

卓韻芝與婆婆相處16年 「要呈現甚麼畫面，再用故事營造」

《38.83》將會是卓韻芝個人第四部長片，亦是第24屆香港亞洲電影投資會（HAF）公布的發展中電影計劃（IDP）的其中一部，除協助電影獲得資金，更可與亞洲其他國家合作拍攝。問到阿芝今次的創作原點，她說得純粹直接︰「好簡單，就是覺得婆婆這個角色好得意，起初用文字記錄下來，寫下寫下創作了書，想下想下，如果拍成一部電影又會變成怎樣？於是開始對故事有很多想像，並於2022年開始寫第一稿。」

故事當中有自己，而拍攝的主角亦一同生活了16年，要拍哪一節故事，如何取捨，是創作第一步要處理的。「對自己記憶愈深的便會寫下，但我發現這些事情未必很重要很大件事，反而是一些微小的生活畫面，例如記得婆婆一個除鞋畫面，或者每當她憶述自己兒時經歷時，她會立刻變回小朋友的畫面都好有趣，好想在電影呈現出來。」這次創作是由畫面出發，所以執行上將有所不同︰「以前會寫好個故事先，然後拍出來，今次反過來是想好要呈現甚麼畫面，再用故事去營造出來。」

卓韻芝正籌拍一部名為《38.83》的電影，一個38歲的孫女與83歲外婆的相處生活。（卓韻芝facebook圖片）

卓韻芝新作《38.83》，將以婆婆的故事為主軸︰「好簡單，就是覺得婆婆這個角色好得意。」（卓韻芝facebook圖片）

婆婆暗喜故事拍成電影 「你拍我？你拍我？」

有這個想法，源於近年多看了串流影視作品，那種為引你看畢整套作品的劇情牽引，令阿芝感到疲勞。「一季有9集，每集劇情都留下一個勾，帶住你去追看晒9集，然後睇完，你會反問到底自己看了甚麼？是空洞的。所以今次我反過來不用去想情節，而是要將真實的情感拍出來，讓觀眾感受到人物的故事。」

阿芝強調這是一部劇情電影，不是紀錄片，會選角去演出，但所選的演員，無需要似自己和婆婆。「如果要似不如拍紀錄片，這樣對觀眾冇意義，觀眾要看的是一個好豐富的電影故事。」當婆婆得知自己的故事將會搬上大銀幕時，是一臉疑惑。「『你拍我？你拍我？我係個阿婆之嘛！』你說了好幾遍，但其實內心是暗地開心的，因為當我冇再提起拍攝事宜，她偶然又會追問︰『你拍我？即係電視咁會睇到我呀？』、『你會講我咩呀？』」

卓韻芝近年多看了串流影視作品，那種為引你看畢整套作品而設計的劇情牽引，令阿芝感到疲勞。（葉志明 攝）

婆婆得知自己的故事會拍成電影，仲有腦退化影響，但仍牢記於心。（卓韻芝facebook圖片）

不停追問，因為事情值得記得，而對於一位近年患上腦退化的95歲婆婆，能有一件新事物成功牢牢鑽入其腦袋佔一席位，足見其激活指數之高。而面對腦退化，婆婆依舊是樂觀面對。「我會形容婆婆的性格是有著一份空氣感，初初相處時，是一份可愛的直率，但當不斷說欣賞她的幽默時，佢又會再做多一點，令這個人物性格更突出。腦退化並沒有掩蓋她這份樂觀性格，例如忘記好些事情時，他會笑笑口回應，有時甚至令我開始有種疑幻疑真，是真的忘記了，還是在整蠱我？」而當兩婆孫之間多了一個病要共存時，做孫女的要學習如何輕鬆，怎樣隨緣。「不要去追究太多事情，我以往是不容許經常出錯，任何事都要求在自己掌握之中，是婆婆令我慢慢學習不用緊張，人生如何在少一點把握下，活得更快樂。」

卓韻芝執導的《送院途中》，無緣入圍今屆金像獎。（《送院途中》劇照）

《送院途中》無緣入圍金像獎 「對創作人是一個打擊」

當新作正準備啟動時，舊作《送院途中》就被判死亡，未能入圍金像獎，身為導演的阿芝坦言︰「對創作人是一個打擊，但當我知道後，最關心的是同我一齊合作班底的感受，不止演員，還有幕後。發生這件事，我才了解自己原來好在乎電影拍攝，有冇獎拎有冇紅地氈行，唔係我第一樣關心的事，跟其他人合作的回憶才最珍貴，更重要是拍攝到一部電影出來，我比我自己想像中，更鍾意拍攝電影。」