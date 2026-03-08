夜王︱男觀眾Cosplay V姐　鄭秀文漏口風爆將開啟德：可以儲定錢

賀歲片《夜王》票房衝破8500萬，今日（8日）導演吳煒倫率領V姐鄭秀文、李芯駖、何啟華（Dee）、林熙彤（Hazel）及趙君瑜（Angelina）出席「《夜王》慶祝V姐榮升東日老闆娘大派對」謝票活動，Sammi親自在各人臉上點了一粒V姐招牌癦，其中導演和Dee哥的更有「發財毛」。活動上大會頒發8000萬支票及切「8500」蛋糕，慶祝票房報捷，吳煒倫笑言感覺「東日變東華」，又希望票房再多幾個零。謝票期間幾位接受訪問，講到終於夠錢贖回「東日夜總會」，導演表示：「贖得返東日㗎喇，不過Ace（何啟華）嗰條數就仲跑緊。」Dee即說：「雖然我係二五仔，但係都要幫我跑㗎！」

重慶男Lowcost扮V姐 網民大叫「姊妹」Sammi無奈：咁樣好傷我心

由於電影公司事前邀請觀眾扮V姐，因此不少觀眾都以Cosplay造型捧場，最終大會選出三位觀眾，他們皆以粉紅色造型亮相，更有一位是遠道從重慶而來的男Fans！不過眾人就因為時間關係，造型望落明顯是Lowcost cosplay，相對正版就較為「一言難盡」，難怪當有觀眾高喊四位是「姊妹」時，Sammi表示：「你咁樣好傷我心！」記者問到Sammi覺得幾位裝扮如何，她說：「如果話似我，係咪我應該有啲傷心？但係我覺得誠意真係可加，同埋有一個係喺重慶飛落嚟嗰個男仔，笠晒假髮，好有誠意佢又要趕飛機，呢個令我相當感動。其實係咪好似已經唔重要，嗰份心意嗎，同埋支持《夜王》呢份心意緊要。」上次扮完歡哥，今日扮V姐，Dee哥建議下次可以扮導演，指不一定要剃頭：「我哋可以扮唔同時期嘅導演，從小學一年級去到中學都扮一扮。」誰知導演竟笑說：「我一年級已經係咁……」

Sammi漏口風暗示將開啟德騷：唔好問完唔買飛

此外，謝票時有觀眾大叫Sammi開演唱會，她叫大家留意消息，而當觀眾再大叫「啟德」時，Sammi的反應就相當有玄機，問到是否即將開啟德，她扮傻說：「咦？我冇暗示呀，佢問我，我話唔知咋嘛。（記者：明示？）Er……（記者：係咪要儲定錢？）都可以儲定錢嘅！（記者：邊啲時間留喺香港？）Er……哎呀，好快喇，咪咁心急！」記者再試探她，問她是否可以著短袖衫，即夏季去睇騷，她就再答：「唔好問完唔買飛喎！我滴晒汗！」又叫大家先睇多幾次《夜王》，有記者建議她屆時可叫《夜王》班底上台表演《星秀傳說 (Shine一次ver.)》，她即謂：「嘩，梗係開心啦！搵芯駖幫手跳舞啦， Ace負責Rap，當然好啦，如果真係各位兄弟姊妹能夠嚟捧場就好喇，一齊上台玩就更加開心， Everyone is a Superstar，導演揀呢隻歌我諗返件事真係好有趣，好似冥冥之中啲歌詞好吻合，我哋而家一切一切發生緊嘅嘢，其實都幾感動。」而導演就預告Soundtrack正製作當中，很快會出現。

破億有望推加長版？導演吳煒倫：要谷一谷老闆先

《夜王》票房已過8500萬，距離1億又近一步，觀眾都希望屆時可以睇加長版，尤其是楊偲泳（Renci）被刪走的戲份，導演說：「破億就希望觀眾多多支持，其實看似好多人睇，其實仲多人係未睇，希望大家本來開頭可能有少少猶豫嘅，『咩戲嚟㗎呢？』希望大家聽到口碑，未睇嘅都可以入場feel一feel，睇一睇，開心戲嚟㗎！」至於加長版，吳煒倫導演直言不由得他作主：「谷一谷？等我要谷一谷老闆先，呢個都係要老闆決定。」他指近年好像「加長版」變了大家預設一定會有的事，被問在他心目中加長好還是原版已經夠好，他說：「永遠都唔會有最好嘅版本，就算而家呢個版本，都會覺得如果當日拍嘅時候拍多啲啲就好，要多兩句對白就好啦，通常都有呢啲狀況，希望老闆快啲落呢個決定，有呢個老闆我哋大家開行Turbo去做。」他透露現時要靠觀眾向老闆提出，因為老闆主要都是睇數做人。

楊偲泳戲份被剪反戥導演慘 吳煒倫封對方「東日愛心大使」

日前Renci現身商台《Bad Girl大過佬》做代班主持，期間否認不滿戲份被刪，又替導演感不值：「其他演員都付出好多，但真係因為片長問題，賀歲檔，其實唔止我，阿Dee及芯駖都畀人剪走，我覺得將件事發酵得好勁，對導演Jack（吳煒倫）唔公平。」她續說：「如果有日我做導演，我畀人剪走啲戲，最唔開心係我囉，但我覺得導演好慘，寫又係佢拍又係佢，又籌備咁多年去拍。」對於Renci的說法，導演說：「辛苦嚟講就cut唔cut都辛苦，因為剪接確實係一個好辛苦嘅工序，其實就唔止Renci嘅，我諗呢度咁多位都俾我剪走咗啲，因為片長問題，都係留待老闆決定。（記者：Renci戥你慘，剪走心血仲要俾人鬧）佢可以榮升東日愛心大使！愛心姐！」

蘇民峰指點迷津芯駖叫大家齊擺風水陣批 Dee哥望躺平賺錢

日前《夜王》劇組開直播，請有份客串的蘇民峰師傅為主演講解流年運程，提到吳煒倫、芯駖行大運，建議芯駖擺流年風水，被問到擺咗未，她表示：「我周圍同人講，叫我啲朋友，即刻擺八粒白色石頭喺水入面，擺北位。（鄭秀文：即係冇擺啦，避開咗自己冇擺，叫啲朋友擺。）未有時間準備，但係大家都值得準備，你哋都可以試吓，大家一齊實驗吓係咪真係OK。」不過Dee哥竟被指已過高峰運，2026年至2027年是高峰最後，之後就行平穩運，2028至2033都不太有運，問Dee哥打算如何爭取在這兩年大爆發，他笑說：「係呀，收尾嗰兩年，好似話係好事嚟嘅，只係呢兩年定咗型我未來點行啫，我諗我會爭取瞓多啲，希望未來嗰二三十年都係瞓喺度，瞓喺度都可以生活到，瞓喺度賺。我都有興趣擺風水陣，但係搵唔到邊度有白色石頭。」至於「行肚痾運」的Hazel，則透露食完慶功飯肚子不舒服，可能未聽師傅講要攝紅紙在床下底，但她認為「屙多啲」對腸胃是好事，有得去總比冇得去好。

劉青雲恨拍「多女」戲 吳煒倫獻計：女子監獄拍喪屍片

直播期間他們又講到會拍喪屍片，吳煒倫坦言好想，談到選角，阿Dee自薦：「我做咗幾廿年，每日生活都好喪。」更即場扮喪屍行路，而芯駖自嘲：「我落咗妝就係喪屍，慳返啲化妝錢。」對於劉青雲日前表示有興趣做歡哥，並有興趣參與「多女」的電影，吳煒倫回應：「諗一諗如果開女子監獄就有好多女，但係佢點樣混入入去女子監獄呢？獄卒都係女㗎喎，女子監獄嘛，佢可以飾演太平紳士，成日講『有咩要求？有冇投訴？』嗰啲，咁就係女子監獄俾班女囚犯夾住咗，咁佢咪可以逗留耐啲，戲份多番返。或者直頭將個喪屍片擺喺女子監獄，滿足晒咁多位願望。」

