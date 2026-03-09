金多寶｜網民暗寸票房差賴地硬　翁子光本尊現身回應禮貌不失幽默

香港賀歲溫情喜劇《金多寶》由翁子光執導，金馬影后鍾雪瑩、MIRROR成員Edan呂爵安、金燕玲、李尚正及楊詩敏等主演，超前於賀歲檔期上映。《金多寶》自上映至今，面對勁敵《夜王》一直在場次、票房上落後且差距甚大，日前《金多寶》導演翁子光此前曾於社交媒體多次發文，表達對排片情況的不滿，繼日前分享堅持謝票點滴、感謝院線「按合理比例排片」後，今日（9日）再次與網民互動回應疑似對《金多寶》的攻擊。

翁子光此前曾於社交媒體多次發文，表達院線對《金多寶》排片情況的不滿。（葉志明 攝）

翁子光日前撰文分享堅持謝票點滴、感謝院線「按合理比例排片」。（陳順禎 攝）

《金多寶》票房日前剛過1388萬元，距離回本目標仍有距離。（《金多寶》電影劇照）

網民暗寸《金多寶》票房差賴地硬

社交媒體文藝討論區中，一位網民今日分享一篇外娛分析《闇黑新娘！》（BRIDE！）票房表現強差人意的文章，並意有所指、疑似指桑罵槐地寫上：「其實有冇人同我一樣，好期待D（啲）人票房唔掂，然後跟手賴地硬？關鍵係邊個咁叻豬，係WB（華納兄弟）畀90 million（9000萬美元，約港幣7億300萬元）佢拍，再多一兩套，你都咪話股價唔波動。」疑似暗寸翁子光在《金多寶》票房遜預期之下，數次發文歸疚排片失衡情況。

有網民在社交媒體分享《闇黑新娘！》票房強差人意消息，疑似指桑罵槐暗寸《金多寶》。（Facebook截圖）

翁子光本尊現身捍衛發言權 回應禮貌不失幽默

網民帖文一出，即獲其他網民公允回應：「唔鍾意咪唔好睇，期待人票房差嘅，心地都幾唔好！」原帖作者則回應指：「係朝（期）待D（啲）人寫既（嘅）長文。」言下之意幾乎直接點名翁子光。翁子光導演一向活躍於社交媒體，本尊旋即在帖文下大方得體地留言：「你鍾意當笑話睇都得嘅，我講下我感受啫，估唔到又值得你單單打打，有時間去看看你喜歡的電影，做做有意義的事，祝你新年快樂。」翁導捍衛個人發言權外，回應原帖作者期間不失幽默與禮貌，亦鼓勵該網民「用腳投票」去支持合乎自己口味的電影。

翁子光本尊現身留言，回應大方得體，禮貌而不失幽默。（Facebook截圖）

原帖作者隨即「笠水」客氣轉話題

翁子光本尊現身回應後，該原帖作者隨即「笠水」，客氣地留言拉開話題：「你都係，翁生好，《金多寶》澳洲未有得做，幾時有呀？」忽然口風一轉關心《金多寶》海外上映安排，似乎始料不及翁導竟會親自回應帖文中的個人意見，被殺一個措手不及！