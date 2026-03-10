浴血黑幫︱剃刀黨後人揭種族主義、性暴力驚人行徑：別當黑幫英雄

Netflix原創英國黑幫犯罪劇集《浴血黑幫》（Peaky Blinders）結束第六季後，轉戰大銀幕開拍《Peaky Blinders：The Immortal Man》，繼續由奧斯卡影帝Cillian Murphy主演，已於本月6日在英美等地指定戲院上映，將於3月20日於Netflix全球播映！劇集電影掀起年輕人模仿角色衣著、態度等熱潮，卻有該黑幫成員後人警告觀眾，影視作品將幫會浪漫化，揭開當年橫行伯明瀚的黑道神秘面紗！

《浴血黑幫》電影版將於3月20日於Netflix全球播映！（Netflix網站圖片）

《浴血黑幫》電影版由奧斯卡影帝Cillian Murphy主演。（《浴血黑幫》電影劇照）

剃刀黨後人揭驚人行徑：暴力、種族主義、霸凌與性暴力

正當《Peaky Blinders：The Immortal Man》熱映期間，作為伯明瀚剃刀黨成員後人的英國社會歷史學家Carl Chinn卻透露，曾祖父Edward Derrick曾經為幫會成員之一，當年種種行徑風格甚為驚人：「許多觀眾只著眼文化與時裝風格，卻忽略剃刀黨牽涉暴力、種族主義、霸凌與性暴力等行徑！」Carl Chinn多年集中研究街頭歷史，坦言幫會其實主要由底層勞工組成，根本無法負擔設計精美奢華的西裝：「許多年輕男觀眾被經過美化的黑幫形象吸引，然而並非真實世界。」

英國社會歷史學家Carl Chinn作為伯明瀚剃刀黨成員後人，揭開當年黑道神秘面紗。（Youtube截圖）

社會歷史學家：別將剃刀黨當做英雄

Carl Chinn雖然作為剃刀黨後人，但並不因為家族歷史引以為傲，更揭露曾祖父是一位暴力、酗酒甚至會家暴的男性；反而對當時匱乏社會中努力支撐生活女性感到無比敬佩：「我為伯明瀚後巷裡生活的女性感到驕傲，她們才是真正的英雄，別將剃刀黨當做英雄！」

當年幫會成員涉及暴力行為。（《浴血黑幫》預告截圖）