奧斯卡帝后大熱接連失言引熱議　甜茶輕視歌劇芭蕾：已經無人在意

國際影壇年度盛事「第98屆奧斯卡金像獎」將於3月15日舉行，觀眾向來最關注「最佳男主角」「最佳女主角」影帝影后大獎賽果，在頒獎禮舉行前亦爭取機會一睹各位演員封帝后傑作。隨奧斯卡頒獎禮即將舉行，全球觀眾均聚焦一眾演員動向，包括在各大小頒獎典禮得獎結果，以及宣傳拉票等活動，然而最近兩大奧斯卡帝后熱門卻接連於電視節目公開失言，令影迷觀眾擔心賽果出現變數！

第98屆奧斯卡金像獎將於3月15日舉行。（GettyImages）

添麥菲查洛美節目失言 輕視歌劇芭蕾界：已經無人再在意！

30歲美國演員添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）今年憑運動題材電影《癲造之才》（Marty Supreme）第三度提名奧斯卡影帝，成為今屆大熱門封帝人選之一！然而添麥菲查洛美於一次訪談節目中，談論電影與文藝之間的關係期間，竟輕言：「芭蕾舞與歌劇已經無人再在意！」失言行為引起藝術界及愛好人士強烈反感，更令不少歌劇演員、芭蕾舞蹈員及相關組織聲討，認為添麥菲作為演員，竟輕視其他同業及為文化藝術努力的工作者。

添麥菲查洛美憑《癲造之才》已獲金球影帝，成為奧斯卡大熱！（GettyImages）

添麥菲查洛美新戲《癲造之才》將於香港上映。（《Marty Supreme》電影劇照）

康城影后Jessie Buckley「厭貓」言論引爭議

另一位奧斯卡大熱，愛爾蘭康城影后Jessie Buckley憑趙婷執導作品《哈姆尼特》（Hamnet）入圍「最佳女主角」，並因為橫掃金球獎、「英國奧斯卡」英國電影學院獎（BAFTA）等大量頒獎禮成為大熱門。Jessie Buckley人紅是非多，數月前一次訪問中「厭貓」亦被翻出，在節目中談到與丈夫初初同居時，因為丈夫當時飼養兩隻貓竟在枕頭上大便，令她認為小貓「霸地盤」希望將她趕走，於是大罵小貓為「名種模特兒八婆貓」，並要求丈夫在小貓與自己之間二選一，結果留下來的則是人。

Jessie Buckley早前橫掃金球獎等影后殊榮。（GettyImages）

Jessie Buckley主演新作《哈姆尼特》已於香港上映。（《Hamnet》電影劇照）

影迷恐奧斯卡賽果生變數

添麥菲查洛美與Jessie Buckley作為奧斯卡帝后大熱門，接連失言之下軒然大波，在各社交媒體累積大量負面評價，兩位演員的影迷粉絲均恐懼會「臨門一腳」影響奧斯卡賽果產生變數。不過一眾甜茶與Jessie Buckley的影迷不用擔心，奧斯卡最後一輪投票其實早於美國時間3月5日下午5時截止，一切結果已塵埃落定，兩位演員失言風波估計對賽果毫無影響。