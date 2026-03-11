天機試煉場｜盤點4大亮點！打破禁忌神準鬥法　極催淚震撼眼球

由《黑白大廚》幕後班底精心製作的韓國年度話題綜藝《天機試煉場》自開播以來，便於社交平台引起極大討論度，更榮登2026年Disney+ 亞太區影集首播收視冠軍，同時乘勝追擊宣布添食，推出其他地區版本的《天機試煉場 》。

《天機試煉場》播出後在社交平台掀起熱議，更成為韓國 Disney+ 史上首12天觀看次數最高的節目。（海報）

集結49位術士進行生存對決

節目大膽之處，在於破天荒地首度集結49位橫跨薩滿巫師、四柱八字、塔羅、面相等領域的頂尖命運術士，展開高強度淘汰制生存對決，氣氛緊繃刺激到令人屏息。參賽者的神準解讀更讓網民驚訝「準到離譜」，更令顏值實力兼備的參賽者人氣急升，預約到爆滿到2030年，下文即將為大家介紹《天機試煉場》四大亮點。

節目破天荒地首度集結49位橫跨薩滿巫師、四柱八字、塔羅、面相等領域的頂尖命運術士，展開高強度淘汰制生存對決。（劇照）

1. 49位術士鬥法 意外充滿療癒與感動

49位來自不同派別的命理術士陸續出場，一次過令觀眾了解韓國的命理派別。在一輪「準到毛管戙」的神力互鬥後，下半場竟化作一場淚水交織的療癒旅程。對決中揭開了參賽者背後的坎坷身世，當中有人因從小就能感應神靈而注定與平凡人生無緣。參賽者們赤裸地剖白被孤立的過往時，現場藝人與其他參賽者都不禁落淚。

對決中揭開了參賽者背後的坎坷身世。（劇照）

當中有人因從小就能感應神靈而注定與平凡人生無緣。（劇照）

2. 打破傳統禁忌 命理高手一對一「氣的對決」

節目大膽打破「術士互不占卜」的禁忌，進行巫師一對一對決。當中薩滿巫師昭願小姐準確算出「暖男巫師」梅花道令家族受到詛咒，家族男性都英年早逝，連身邊好友亦難逃死劫！梅花道令心痛證實曾於一年內痛失 7 位摯友，其中3個是於梨泰院的踩踏事件中喪生，更要強忍悲慟親自「超度」他們離開。昭願小姐的雙親及胞弟同樣早逝，慨嘆不斷面對親友離世，似乎就是身為巫師難以逃脫的孤寂宿命，場面非常催淚。

節目大膽打破「術士互不占卜」的禁忌，進行巫師一對一對決。（劇照）

巫師儀式令不少觀眾大開眼界。（劇照）

3. 參賽者因高顏值、神準預測爆紅

節目成為話題，參賽者同樣受到注目，梅花道令因撞樣韓星黃寅燁被封「本季最帥巫師」，其溫柔暖心的言談亦慰藉了無數觀眾。前模特兒出身、氣質出眾的巫師盧瑟妃則憑藉冷艷「臭臉」與強大氣場同樣於Threads上爆紅，徹底翻轉傳統巫師必須穿韓服的既定形象，人氣高企到將於泰國舉行粉絲見面會！不少參賽者今年的預約已經爆滿，其中26歲但已擁有近20年巫師資歷的李素彬，預約更爆滿至2030年。

前模特兒出身、氣質出眾的巫師盧瑟妃則憑藉冷艷「臭臉」與強大氣場同樣於Threads上爆紅。（劇照）

其中26歲但已擁有近20年巫師資歷的李素彬，預約更爆滿至2030年。（劇照）

4. 神童首度公開與父母斷絕關係

作為主持的一員，神童更成為「被算命」的對象，巫師雪花精準說出神童未曾提及過的家事，而神童亦首度公開與父母斷絕關係的理由，以往母親曾多次向他索取大額金錢但又遭到詐騙，令人心酸。第9集又邀得《黑白大廚》「港式點心女王」鄭智善作嘉賓，巫師尹大滿率先指出鄭智善天生擁有適合海外發展的命格，鄭智善隨即驚訝回應自己的確正準備拓展海外市場，證明了巫師穿透命運的靈力，尹大滿更進一步點名加持：「在台灣會發展得很順利」，引起哄動及觀眾期待！

巫師雪花精準說出神童未曾提及過的家事，而神童亦首度公開與父母斷絕關係的理由，以往母親曾多次向他索取大額金錢但又遭到詐騙，令人心酸。（劇照）