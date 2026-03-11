我們不是甚麼｜邱禮濤自資開拍　AK江𤒹生︰最大壓力都是導演

《第50屆香港國際電影節》今日（10/3）舉行記者會，其中由MIRROR副隊長AK江𤒹生、ANSONBEAN陳毅燊及譚耀文合演、由邱禮濤執導的《我們不是什麼》，在電影節作香港首映。今次是邱導自資拍攝，幾位演員都盡心盡力，希望拍出一部觀眾喜歡的電影。

邱禮濤在台上表示，這是對自己的承諾，當日許下諾言，若中六合彩便拿錢出來開戲，結果一直冇中過，但就自己儲了點錢，所以想履行自己這個承諾。（許育民 攝）

邱導在台上表示，這是對自己的承諾，當日許下諾言，若中六合彩便拿錢出來開戲，結果一直冇中過，但就自己儲了點錢，所以想履行自己這個承諾︰「令世界少一個大話。」問到邱導自資拍攝，幾位作為演員可有壓力要幫導演回本？AK︰「最大壓力都是導演，所以希望都多啲人入戲院，支持香港電影。」ANSONBEAN︰「我覺得套戲Ｍessage更重大，多啲愛多啲包容，非常多謝導演找我，要演好佢。」

AK對於今次是導演自資開戲︰「最大壓力都是導演，所以希望都多啲人入戲院，支持香港電影。」（陳順禎 攝）

對於戲中要跟ANSONBEAN會有激情戲，AK表示至今佢在扮演熒幕情侶︰「我希望大家用正面、健康的眼光去看待，雖然是三級片，但當中的訊息比起少布的情節更加有張力。」而ANSONBEAN就覺得這次演出，好讓自己踏出舒適圈︰「讓個人演得更加放，本身會有包袱，但收到劇本後，覺得畀到好多力量去拍。」

ANSONBEAN就覺得這次演出，好讓自己踏出舒適圈。（陳順禎 攝）

譚耀文突然表示︰「呢排好多失望，你講邊方面？」（陳順禎 攝）

早前，譚耀文在社交平台寫上「心灰意冷」，以表示對《拼命三郎》失落入圍金像獎影帝提名失望，今日被問到上次感失望，今趟可有信心憑該片獲提名，譚哥就誤會了︰「呢排好多失望，你講邊方面？以為你講DQ，我覺得唔緊要，幾時嗰句都係咁，每個人都想有，冇又唔好太氣餒，得到觀眾支持是最重要。」