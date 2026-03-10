章子怡想與張家輝拍港產愛情片　自嘲粵語差︰渣渣輝？聽得懂就夠

香港電影編劇家協會今日（10日）舉行春茗及「年度推薦劇本獎」頒奬典禮，邀請許冠文、張家輝、黃子華、鄭秀文、陳法拉、廖子妤、王丹妮及張繼聰謝安琪夫婦等出席。國際影后章子怡於編劇家協會獎憑《醬園弄．懸案》奪得「年度最佳電影角色」獎，於典禮上接受傳媒訪問，分享事隔多年再於香港得獎感受，並透露最新演出、執導作品籌備動向。

章子怡來港出席編劇家協會頒獎典禮，並獲頒「年度最佳電影角色」獎。（陳順禎 攝）

章子怡於頒獎典禮上接受訪問。（陳順禎 攝）

章子怡獲年度最佳電影角色 笑言：半部電影得一個獎！

章子怡於編劇協會得獎後表示榮幸，感謝一眾編劇青睞：「香港是寶地，憑電影上半部、半部電影就得一個獎！」至於下半部作品何時面世，章子怡則笑指：「我不太清楚呢，等一下大家問一問Peter（陳可辛導演）吧！」對於同樣憑作品入圍金像獎影后，早已兩度得獎的章子怡表示沒有考慮太多，連戰衣亦未開始挑選，打算莊重亮相便足夠；亦透露有留意對手作品，曾經觀賞其中數部作品。

章子怡笑言憑半套《醬園弄．懸案》已獲得編劇家協會「年度最佳電影角色」獎。（陳順禎 攝）

章子怡同樣入圍金像獎影后，將挑戰第三次封后。（陳順禎 攝）

想與張家輝合作拍港產片：很久沒拍過愛情片

章子怡表示剛才於編劇協會春茗上，剛好坐在張家輝身邊，透露有意合作港產片：「想跟他拍一部戲，愛情片吧，很久沒有拍過了！」但談到若與張家輝合作，將以普通話或廣東話演出，她笑言：「渣渣輝？聽得懂就夠啦！我自己粵語從來都不太好『識聽唔識講』！」但亦關注近年市道情況，表示願意出資幫忙：「不是做老闆，電影最近尤其困難。這確是一句心裡話，有好故事、好企劃記得可以找我。」

章子怡表示許多年未拍愛情片，想與張家輝拍一部港產片。（陳順禎 攝）

自導自演新戲忙寫劇本 澄清易角風波：還未開始選角

對於未來拍戲計劃，章子怡透露上半年動向：「四月將會拍一部新戲，不是愛情、也不打。」但並非早前透露自導自演的《游過海岸一百米》，該作品目前尚在前期準備中：「目前還在忙劇本，沒那麼快開拍。」談到早前有消息指執導作由吳慷仁易角成田栩寧，章子怡澄清指：「還未開始選角呢，應該不是同一部電影吧。（會親自挑選男主角？）我在選角上應該有點作用吧！」

章子怡澄清自導自演新戲尚在忙寫劇本階段，尚未開始選角。（陳順禎 攝）

女兒醒醒繼承美貌 章子怡謙稱：比生出來時好看得多！

章子怡早前攜同女兒、兒子出遊，表示今年一改過往習慣未有滑雪：「去三亞休息，因為兒子喜歡水邊。」對於網民大讚女兒醒醒亭亭玉立，繼承自己美貌，章子怡開玩笑謙稱：「反正比生出來時好看得多了！果然是女大十八變沒有錯！」而女兒亦對加入演藝圈甚有興趣，將順其自然不催谷她成為童星：「多少有遺傳到一些表演天份吧，但不在唱歌跳舞方面，反而在運動、跑酷方面。」

章子怡謙稱女兒比出生時好看，確實女大十八變。（陳順禎 攝）

章子怡做廿四孝媽媽陪女兒追星：她沒有太在乎我！

原來章子怡與女兒最大親子活動，竟然是做廿四孝媽媽陪女兒追星：「她追宋雨綺，宋雨綺用甚麼包包、她就想用甚麼包包！希望她會來香港開演唱會吧！」更笑指女兒相較下對自己不太著迷：「她沒有太在乎我！看過我演電影一些片段吧，《臥虎藏龍》那些始終距離產生美嘛！」至於會否與女兒重演武打動作戲份，章子怡則笑言：「她打不過我！」