夜王丨許冠文兩杯落肚爆以前係夜場常客　嚇窒黃子華急補鑊：講笑

香港電影編劇家協會今日（10日）舉行春茗及「年度推薦劇本獎」頒奬典禮，邀請許冠文、張家輝、黃子華、鄭秀文、陳法拉、廖子妤、王丹妮及張繼聰謝安琪夫婦等出席。賀歲片《夜王》票房日前臻至8500萬元，有望破億並追趕許冠文與黃子華合演的《破．地獄》歷史性紀錄，許冠文、黃子華與Sammi鄭秀文於頒獎禮上接受傳媒訪問，黃子華笑言不敢猜測票房最終成績：「諗都唔敢諗呀！」許冠文則表示觀眾大多被鄭秀文吸引入場，令Sammi隨即怕醜耍手擰頭：「講呢啲！」

《夜王》團隊演員王丹妮、黃子華、鄭秀文、廖子妤、盧鎮業一同出席編劇家協會春茗。（葉志明 攝）

許冠文、鄭秀文與黃子華剛好代表《夜王》、《金多寶》兩部賀歲片。（葉志明 攝）

許冠文、鄭秀文、黃子華於春茗上接受訪問。（葉志明 攝）

許冠文酒後吐真言大讚《夜王》：講返我以前成日去嘅夜場！

許冠文有份客串另一部賀歲片《金多寶》，表示自己亦有捧場睇《夜王》，大讚娛樂性豐富、港產片味十足：「呢套一定打破到《破．地獄》！」更語出驚人表示：「講返我以前成日去嘅夜場嗰啲地方！」黃子華聞言隨即大笑，走到文哥身邊舉起其手上酒杯，許冠文便繼續酒後吐真言表示：「我講笑咋！係我以前想去嘅地方，嗰時冇錢、飯都冇得食，邊有錢去呀？」談到許冠文撰寫個人劇本進度，文哥則表示：「希望我去之前可以再同子華合作，係我小小嘅心願嚟！破埋紀錄嘅話，咁就可以安心去得！」子華則補鑊表示：「文哥係講緊『去得』另一個夜場！大家千祈唔好誤會！」

黃子華訪問期間舉起許冠文手上的酒杯。（葉志明 攝）

許冠文表示心願為再次與黃子華合作。（葉志明 攝）

鄭秀文讚子華做歡哥最好 許冠文語出驚人：我做龜公唔似、要做最鹹濕嘅角色！

《夜王》早前一場謝票活動上，許多男女影迷粉絲以「V姐」造型亮相，子華亦表示身邊個個好朋友都自薦想做歡哥，包括劉青雲等影帝級人馬，但鄭秀文則表示：「每個人做出嚟嘅味道都唔同，子華做係最理想嘅版本！」問及許冠文會否參演續作，文哥則語出驚人表示：「我做龜公就唔太似，我做夜總會賓客似啲！做最鹹濕嗰啲角色最似！」

許冠文笑言不似歡哥，要做最鹹濕角色！（葉志明 攝）

鄭秀文啟德個唱準備全新歌單 許冠文自薦：我同子華合唱！

有傳鄭秀文有意於啟德主場館舉辦演唱會，豈料場館竟率先發布外牆橫額，Sammi受訪時笑言：「佢哋竟然宣布得快過我！其實落實咗七月，攞咗個場試下，都想感受下鍾意啟德多啲、定係一路最鍾情嘅紅館！」子華笑言Sammi一定要開足十幾二十場，鄭秀文嚇一跳笑言：「啟德邊開到咁多場！紅館就得嘅！」亦透露上月起已經準備香港個唱歌單，希望加入更大新鮮感，竟令身邊的許冠文突然自薦：「如果你唔介意，我可以同子華合唱！你知我唱歌唔好聽㗎啦！」但Sammi仍表示獲文哥加持已經非常不得了：「好癲呀呢件事！」