張家輝自爆當年為《激戰》操肌　源於馮德倫一部電影

香港電影編劇家協會今日（10日）舉行春茗及「年度推薦劇本獎」頒奬典禮，邀請許冠文、張家輝、黃子華、鄭秀文、陳法拉、廖子妤、王丹妮及張繼聰謝安琪夫婦等出席。張家輝與陳法拉去年主演作品《贖夢》，於金像獎上提名「最佳女主角」及「最佳原創電影歌曲」等獎項，法拉多年未在香港拍戲即入圍爭影后，與張家輝一同受訪時表示感激：「好感動，十年都冇返香港拍戲，第一次拍就有提名，證明唔同行家觀眾都好支持我！」影帝張家輝亦大讚法拉表現，直言：「提供法拉嘅片段畀金像獎，就算短短十幾秒，都覺得套戲好好睇、法拉做得好好！」至於得獎與否，法拉則表示順其自然。

張家輝、陳法拉一同出席編劇家協會春茗。（葉志明 攝）

張家輝、陳法拉於春茗上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

陳法拉代表《贖夢》出席金像獎 張家輝預告缺席：去第二到做嘢

第44屆香港電影金像獎將於4月19日舉行，陳法拉透露將會出席，而丈夫則未會來港陪同亮相紅地氈：「唔會呀，佢要湊小朋友，我都諗住即日來回！」在旁的張家輝隨即開玩笑指：「咩先生呀？我咪先生囉！」但亦補充指自己未能參加金像獎：「嗰日法拉會代表我哋，我就唔喺香港、謙仔都唔知喺唔喺，因為我去咗第二到做嘢。（無法唱原創歌曲？）唱Live？《吻別》呀？好遺憾出席唔到，我遙控去關注，希望會有好成績！」

陳法拉將代表《贖夢》出席下月舉行的金像獎。（葉志明 攝）

張家輝笑言陳法拉「先生」就是自己。（葉志明 攝）

張家輝將因工缺席金像獎，未會與陳法拉一同亮相紅地氈。（葉志明 攝）

張家輝為興趣唱歌 呼籲網民提供歌單考慮出碟

張家輝一直熱衷唱歌，但多年來未有積極發展歌唱事業，對於古天樂、馮德倫相繼激活男歌手身份，張家輝大笑推卻：「我對唱歌冇太大野心，到咗咁嘅年紀都為興趣，我冇乜所謂！你整張歌單嚟啦！（網民畀歌單？）好喎！嚟呀！」似乎有意採納網民歌單意見考慮出碟，更突然唱起賀年歌《歡樂年年》大展歌喉，炒熱春茗氣氛！

張家輝請網民提供歌單考慮出碟。（葉志明 攝）

張家輝當年為《激戰》操肌 竟因馮德倫流產電影開始？

談到馮德倫，張家輝忽然憶述一段十多年前拍攝《激戰》前健身的往事，首度自爆起源：「我冇同人講過，你哋唔好話畀人知！嗰時點解我會練肌肉，就係馮德倫搵我做魔術師，要喺水裡面拆解啲鎖、飆返出嚟，仲要除衫添！咁我就去健身啦，點知練練下佢話開唔成，跟住《大追捕》我咪繼續練囉！但其實係馮德倫先嘅！」至於會否與馮德倫再次激活該部流產作品，張家輝則笑言：「唔駛除衫咪做囉！」

張家輝當年為《激戰》操肌，原來一切起源於馮德倫一部流產作品。（葉志明 攝）

張家輝為《激戰》打造爆肌身型，原來已經是十多年前！（《激戰》劇照）

陳德森揚言開拍《1941》 張家輝親證真有其事：未有劇本慢慢傾

至於新作方面，張家輝與鍾雪瑩合演父女新戲《我阿爹想旅行》早前推出劇照，張家輝透露未知上映日期：「我唔知佢幾時上喎，不過嗰部係好嘢嚟喎！我覺得啫！」陳德森早前揚言開拍新戲《1941》，張家輝作為巨星主演其中一員，受訪時親證真有其事，但仍處於初步了解階段：「係有初步接觸咗，當然想支持下啦！因為佢哋未有劇本，咪慢慢傾囉！」消息指該部電影有意今年下旬開拍，張家輝未有透露更多資訊：「我唔知呀，未收到消息，劇本都未睇到。咁咪磋商下先囉！」