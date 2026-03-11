超級瑪利歐銀河大電影｜預告8大彩蛋　經典道具神隱角色統統登場

昨日（10/3）是一年一度的「Mario Day」！全新的《超級瑪利歐銀河大電影》亦為大家送上最新預告，是一封獻給所有任天堂粉絲長達40年的情書。從像素時代的經典角色到現代3D作品的標誌性場景，網友們驚呼預告中，充滿不少彩蛋驚喜！本文挑選了其中8個，帶你重新認識這部電影的用心良苦，心思滿載。（香港公映4月1日）



3月10日是一年一度的「Mario Day」！全新的《超級瑪利歐銀河大電影》亦為大家送上最新預告。（《超級瑪利歐銀河大電影》海報）

01 失散敵人與盟友驚喜客串

恐龍仔耀西，無疑是這部預告片的絕對主角，但他並非孤身一人，瑪利歐宇宙中還有其他深受喜愛的角色，其中一些與耀西有著密切的聯繫。來自《超級瑪利歐兄弟2》的「Brido」（會噴蛋的粉紅龍）霸氣回歸，她像遊戲中一樣從嘴裡發射蛋與碧姬公主戰鬥，更難得的是，戴著墨鏡的老鼠「Mouser」以及西方版《超級瑪利歐兄弟2》獨有的「巨型螃蟹」也短暫現身！

來自《超級瑪利歐兄弟2》的「Brido」（會噴蛋的粉紅龍）霸氣回歸。（《超級瑪利歐銀河大電影》預告截圖）

眼利的，會見到碧姬公主背後，有戴著墨鏡的老鼠「Mouser」以及西方版《超級瑪利歐兄弟2》獨有的「巨型螃蟹」！（《超級瑪利歐銀河大電影》劇照）

02 「青蛙路易吉」大戰巨型魚

瑪利歐、路易吉和耀西在河邊探索時，一條巨大的魚突然從水中躍出，襲擊了可憐的蟾蜍。就在這時，路易吉獲得了許多玩家都熟悉的超能力──這能力源自於《超級瑪利歐兄弟3》中的青蛙戰衣。在原版遊戲中，這套戰衣能讓玩家更輕鬆地游泳，並在陸地上行走時進行小跳。而在電影中，它的能力似乎更強大。路易吉利用這套戰衣進行超遠距離跳躍，並踢出強力一擊。

瑪利歐、路易吉和耀西在河邊探索時，一條巨大的魚突然從水中躍出襲擊。（《超級瑪利歐銀河大電影》劇照）

03《超級瑪利歐奧德賽》沙之國歸來

預告中出現的倒金字塔與戴著寬邊帽的友善骷髏，正是《超級瑪利歐奧德賽》「沙之國」的經典場景，當然，遊戲中也出現了倒金字塔。這棟建築漂浮在沙漠之上，形狀像一個巨大的頭顱，長著兩隻巨大的石手。

其中一張海報，見到「沙之國」的經典場景。（《超級瑪利歐銀河大電影》海報）

04 《超級瑪利歐》的侏羅紀公園

如果你玩過《超級瑪利歐奧德賽》，預告片結尾的畫面應該會讓你想起它。你還記得在瀑布王國沉睡的那隻暴龍嗎？你可以操控它。這隻恐龍會在電影裡出現，而且它絕對不是來尋挑釁滋事的。耀西試圖反抗，甚至對著它大喊，嬌小耀西與牠對比，營造出《侏羅紀公園》般的緊張感。

玩過《超級瑪利歐奧德賽》，會記得在瀑布王國沉睡的那隻暴龍嗎？（《超級瑪利歐銀河大電影》預告截圖）

05 天界之門及其與羅莎琳娜的聯繫

除了預告片，任天堂還分享了一張新的電影海報。海報中，瑪利歐騎著耀西，擺出一個雄偉的姿勢，眺望著地平線，背景是門戶星系的第一顆行星。請注意，這個地點並非隨意選擇，它正是瑪利歐在《超級瑪利歐銀河》中與羅莎琳娜相遇的地方——就在庫巴摧毀碧姬公主之後，瑪利歐飛向太空的那一刻。所以，這才是超級瑪利歐太空冒險真正開始的地方。

海報中，瑪利歐騎著耀西，背景是門戶星系的第一顆行星。它正是瑪利歐在《超級瑪利歐銀河》中與羅莎琳娜相遇的地方。（《超級瑪利歐銀河大電影》海報）

06 耀西為什麼愛吃蘋果？

在遊樂場裡，瑪利歐、路易吉和耀西停下來和奇諾比奧聊天。可憐奇諾比奧還來不及自我介紹，耀西就伸出舌頭搶走了他手上的蘋果。這不是單純的搗蛋，而是對遊戲設定的忠實還原。在《超級瑪利歐世界》中，耀西可以吃一種叫做「Berries」的水果，雖然它們看起來和普通的蘋果很像。如果能吃下五個，就能產下一枚蛋，裡面藏著一件道具。而在《超級瑪利歐銀河》中，恐龍也能吃蘋果來獲得道具。所以，蘋果並不是一個無關緊要的細節。幾十年來，我們一直看到耀西吃大量的果。

在《超級瑪利歐世界》中，耀西可以吃一種叫做「Berries」的水果，雖然它們看起來和普通的蘋果很像。（《超級瑪利歐銀河大電影》劇照）

07 任天堂歷史文物「超級瞄準鏡」

當霸王龍攻擊時，耀西躍入空中，雙腿懸空踢動。這個動作致敬了耀西經典的空中飛躍，讓他能在空中停留幾秒鐘後再落地。而耀西手裡拿著的東西，正是任天堂為超級任天堂主機推出的經典周邊——「超級瞄準鏡」！這個火箭筒造型的配件，是對昔日《耀西》遊戲中最直接的致敬。

耀西手裡拿著的東西，正是任天堂為超級任天堂主機推出的經典周邊——「超級瞄準鏡」！（《超級瑪利歐銀河大電影》劇照）

08 兄弟聯手！火焰花之力

當瑪利歐和路易吉進入倒金字塔沙丘時，他們在金字塔前同時掏出火焰花，伴隨著初代遊戲的經典音效變身，預示著這對兄弟將首次在大銀幕上聯手作戰。