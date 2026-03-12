夜王｜「葵芳」跑出有廣告拍　跟楊偲泳鬥性感︰簡直是成就解鎖！

賀歲片《夜王》票房已達9000萬，即將破億。而戲中演員亦逐一爆紅，其中「葵芳」蔡蕙琪（Kay）更成為逆市奇葩，率先有廣告拍，仲同戲中的「煲煲」楊偲泳（Renci），為快餐店賣廣告。廣告更出動招牌鄉音，加埋一句「四捨五入」，成功搶鏡。

憑《夜王》「葵芳」一角，蔡蕙琪一片爆紅，仲有廣告拍。（《夜王》影片截圖）

憑電影《夜王》人氣急升的楊偲泳（Renci）與蔡蕙琪（Kay），在廣告再度化身性感的女公關。（廣告相片）

再度化身性感女公關

憑電影《夜王》人氣急升的楊偲泳（Renci）與蔡蕙琪（Kay），在廣告再度化身性感的女公關，不過今次唔係去夜場搵食，而係「過檔」快餐店見工。兩位分別以伶牙俐齒與「煞食」鄉音展示「百貨應百客」的看家本領，務求冧掂廣告中的土地。二人以性感打扮亮相，Kay仲以用上戲中的招牌口音及對白講出︰「四捨五入都係50蚊起！」相當過癮。

Kay仲以用上戲中的招牌口音及對白講出︰「四捨五入都係50蚊起！」相當過癮。（廣告相片）

對於可以為食肆拍廣告，Renci與Kay高呼開心又感恩，事關可以奉旨狂擦美食。Renci︰「之前拍攝《夜王》時，因為要穿貼身裙而不敢多吃，今次拍廣告反而可以邊拍邊食，毋須擔心肚餓，絕對是嶄新體驗。」而Kay就首次拍攝廣告 自認「肉食女」的她，享受今次工作，更表示自己向來是該快餐店的擁躉，自己首個廣告便可合作︰「簡直是成就解鎖！」

自認「肉食女」的Kay，享受今次工作，更表示自己向來是該快餐店的擁躉。（廣告相片）

Renci︰「之前拍攝《夜王》時，因為要穿貼身裙而不敢多吃，今次拍廣告反而可以邊拍邊食。（廣告相片）

「四捨五入」再成廣告對白

談到廣告中玩轉電影金句，例如「四捨五入」、「呢期最興」、「堅持百貨應百客」等，幽默感十足的Kay繼續發揮創意，可以加多句︰「自己最喜歡戲中所說的『開心要嚟，唔開心更加要嚟！』開唔開心都要嚟！」Renci則最難忘電影中的志氣Bite：「最喜歡『我知你睇我唔起，我使L你睇得起！』那段對白，因為職業無分貴賤，最緊要互相尊重！」Renci與Kay又希望可以原班人馬再合作。