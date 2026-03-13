妮歌潔曼首談離婚生活　盛傳全裸上演電影肉搏小鮮肉成婚變導火線

奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）去年與歌手丈夫Keith Urban宣布離婚，結束長達19年的第二段婚姻，消息當時震驚全球影迷觀眾。妮歌潔曼與丈夫協議離婚後，雙方公開表示放棄撫養及贍養費用，免卻財政糾紛問題，而二人17歲女兒Sunday Rose則主要由妮歌潔曼照顧及撫養。

妮歌潔曼首度談離婚生活︰匿藏自己的甲殼中

妮歌潔曼於離婚至今五個月後，日前接受外媒《Variety》訪問，首次論及離婚後的生活狀況，更於社交媒體分享為雜誌拍攝的性感封面造型照，以透視低胸露背長裙上陣，更拍攝床上享用早餐的香艷畫面，展現回復單身後依然吸引異性的魅力！妮歌潔曼接受雜誌訪問時，表示2026年將成為屬於自己的一年：「去年我非常低調，當時有其他事務繁忙，我匿藏於自己的甲殼之中。」但目前已準備好再戰2026年！

樂觀面對婚變慶幸家人陪伴︰我們還是一家人

對於再次離婚，妮歌潔曼依然抱持樂觀態度面對︰「我總會朝着美好的將來邁步前行。」但亦保持家事低調：「出於尊重，其他一切事情我亦不透露更多。我始終堅持相信『我們是一家人』，未來亦不會改變。」妮歌潔曼慶幸過去的時間在家人陪伴下度過，亦感恩女兒已經長大成人，而且成為亭亭玉立的小美人。

有傳妮歌潔曼演出尺度太大 全裸肉搏小鮮肉令前夫不滿

妮歌潔曼今年一月完成離婚手續，儘管男女雙方均未透露婚變真正原因，然而外界一直盛傳由妮歌潔曼近年演出尺度大開，更與小鮮肉於電影《Babygirl》裡全裸肉搏，引起丈夫不滿；加上夫婦各自工作忙碌，長年聚少離多，因此最終決定分居並離婚。

