狸想奇兵︱導演專訪揭秘辛　貓頭鷹畫完僅出一幕、忍痛刪一種動物

迪士尼旗下彼思工作室（PIXAR）全新匠心動畫力作《狸想奇兵》（Hoppers），作為工作室成立40周年紀念作兼第30部動畫長片，昨日（12日）已於香港及世界各地陸續上映。《狸想奇兵》揉合科幻與動物世界兩大PIXAR招牌題材，以河狸作為動畫主角，開展人類通往動物世界異想天開旅程，吸引大量家庭觀眾注意並入場支持！早前《狸想奇兵》監製Nicole Grindle及導演莊丹尼爾（Daniel Chong）就新作接受《香港01》專訪，分享動畫製作秘辛之餘，更分享PIXAR工作室核心價值，以及多年來屢創夢幻神作、驚艷觀眾的成功之道！

《狸想奇兵》監製Nicole Grindle接受《香港01》專訪。（專訪錄影截圖）

《狸想奇兵》導演Daniel Chong莊丹尼爾接受《香港01》專訪。（專訪錄影截圖）

PIXAR成立40周年紀念作兼第30部動畫長片《狸想奇兵》，現已於香港上映！（《狸想奇兵》電影劇照）

《狸想奇兵》融合科幻、動物題材 監製：承先啟後開闊PIXAR未來

《狸想奇兵》監製Nicole Grindle效力PIXAR多年，曾任《反斗奇兵3》（Toy Story 3）、《怪獸大學》（Monsters University）等多部電影監製，為工作室元老級人物，受訪期間談到新作融合科幻與動物世界兩大PIXAR強項，表示為工作室未來開發全新題材界限：「我認為這部電影囊括一切經典PIXAR元素、新意與格調，當然希望承先啟後、進一步開闊PIXAR未來。不過要先看觀眾如何反應，有部分觀眾已覺得饒有趣味，甚至超越我們不少經典作品；無論如何作品能夠表達核心思想與關懷、角色感情、深切觸動觀眾，已不白費我們六年來的努力！」

《狸想奇兵》監製Nicole Grindle希望作品能夠為PIXAR承先啟後。（專訪錄影截圖）

華裔美國動畫師莊丹尼爾操刀 直言PIXAR要求高：堅持臻至完美非常可怕！

彼思工作室作為全球動畫界傳奇，今次40周年匠心力作請來年輕華裔美國動畫師莊丹尼爾擔任導演，在《We Bare Bears》一舉成名後衣錦還鄉回巢PIXAR，莊丹尼爾亦分享到PIXAR對創作者的要求：「我有幸曾為各大動畫工作室效力，最能夠定義PIXAR之處，莫過於願意琢磨一切、臻至完美的堅持。這種精神對我而言，其實相當可怕！一來，需要耗費龐大資金；二來，不斷突破、在未知中反覆尋覓，到頭來或許會徹底失敗！然而PIXAR卻正正於混沌中崛起！」

莊丹尼爾笑言PIXAR工作室追求完美的要求非常可怕！（專訪錄影截圖）

《狸想奇兵》製作長達六年 導演一度迷失自我：不斷不斷質疑自己

導演莊丹尼爾更分享指，製作《狸想奇兵》六年期間經典無數失敗，甚至一度陷入自我質疑的漩渦：「重返PIXAR工作室之時，我深知將會面對不斷反覆改良、破舊立新的過程，不斷不斷自我質疑之下，非常容易迷失，但PIXAR的成就正正源自追求極致！製作《海底奇兵》（Finding Nemo）與《太空奇兵．威E》（Wall-E）的導演Andrew Stanton，曾提出要達至『無庸置疑』的境界，因此若未達成則要繼續奮鬥！」

導演莊丹尼爾坦言製作《狸想奇兵》六年期間一度迷失自我。（專訪錄影截圖）

PIXAR元老揭秘核心價值：永遠以故事質素為最高考量

對於PIXAR歷年作品屢次驚艷觀眾，監製Nicole Grindle談到行政製作層面的成功之道，揭秘PIXAR核心價值與精神：「我們永遠以故事質素作為最高考量。作為監製，通常優先考慮資金預算與製作期限，但我們永遠追求質素！」為製作最能觸動觀眾的作品，Nicole Grindle透露工作室會緊密定期舉行內部試映，收集各崗位工作人員的意見：「我們以觀眾角度衡量作品感情與深度，透露不斷舉行內部放映，每位工作人員都以角色劇情中的歡笑、感動作為標準評價，並每次提交改良意見。」

PIXAR元老級監製Nicole Grindle揭秘PIXAR核心價值與精神。（專訪錄影截圖）

導演揭製作秘辛 繪畫海量動物模組：河狸最難畫！

對於《狸想奇兵》歷時六年的製作，莊丹尼爾大方披露過程秘辛，表示為海量動物繪畫、建造動畫模組最為艱巨：「製作蛇的難度已經非常高！但其實河狸最難繪畫，因為要兼具四足、兩足行走，模組製作非常困難！」他解釋指，劇組動畫師均會為每種角色物種原創模組：「《狸想奇兵》裡出現過人類、四足類、兩足類及爬蟲類等不同形態的動物，加上不同軀體形態，製作複雜程度其實超越現實，我絕對不建議再去做！」

《狸想奇兵》主要角色包括人類。（《狸想奇兵》電影劇照）

河狸當然亦是主角，但亦有大量四足、兩足及爬蟲類動物。（《狸想奇兵》電影劇照）

導演慨嘆忍痛刪減一種動物 貓頭鷹由零畫起：得一段戲出現過！

至於甚麼物種製作難度最高，莊丹尼爾懊惱地慨嘆：「還記得因為工序太複雜，我們要忍痛刪減箭豬，實在非常可惜。就算可以偷換其他動物的模組，能夠蒙混過關，但我們亦絕不容許得過且過。」而在劇情裡出現過的動物，莊丹尼爾則笑言對貓頭鷹的製作最為深刻：「我們製作了一隻貓頭鷹，絕對無法借用任何其他鳥類的模組，於是我們由零畫起，但最後只在一段戲裡出現過！」

莊丹尼爾表示因為工序太複雜，忍痛刪除箭豬。（專訪錄影截圖）