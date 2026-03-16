奧斯卡︱謝茜畢克萊為生活曾任駐唱歌手　「台下冇人聽我唱歌」

國際影壇年度盛事《第98屆奧斯卡金像獎》於香港時間今日（16/3）順利舉行完畢，愛爾蘭康城影后謝茜畢克萊（Jessie Buckley），今年先後憑趙婷執導作品《哈姆尼特》（Hamnet）橫掃金球獎、「英國奧斯卡」英國電影學院獎（BAFTA）等大量頒獎禮成為大熱門，最後亦順利奪得她首個奧斯卡影后，亦成為歷史上首位愛爾蘭奧斯卡影后。



謝茜畢克萊憑趙婷執導作品《哈姆尼特》（Hamnet）橫掃金球獎、「英國奧斯卡」英國電影學院獎（BAFTA）等大量頒獎禮成為大熱門。（電影海報）

謝茜畢克萊順利奪得她首個奧斯卡影后，亦成為歷史上首位愛爾蘭奧斯卡影后。（直播截圖）

謝茜畢克萊順利奪得她首個奧斯卡影后，亦成為歷史上首位愛爾蘭奧斯卡影后。（直播截圖）

謝茜畢克萊早前亦以大熱姿態，奪得金球獎影后殊榮。（Getty Images）

選秀節目亞軍出身

Jessie Buckley自小便在學校參與音樂劇，經常反串飾演男主角。直至18歲參加了BBC音樂劇《孤雛淚》的選秀節目《I'd Do Anything》，更奪得亞軍。在參加節目前，Jessie被兩所戲劇學校拒絕，當時製作人曾邀請她擔任冠軍的候補演員，不過她果斷拒絕，其後憑實力登上倫敦西區劇院的舞台。

Jessie Buckley形象百變，可塑性極高。（IG圖片）

曾任私人俱樂部的駐唱歌手

眾所周知，走演藝路並不容易，為了維持生計，Jessie早期曾在倫敦極具盛名的私人俱樂部Annabel's擔任爵士駐唱歌手。她曾透露︰「台下的富豪們根本沒人認真聽我唱歌。」但這段經歷反而讓她獲益良多。在保守的愛爾蘭家庭長大，母親是豎琴家兼聲樂教練，父親則是會寫詩的酒吧經理，在充滿藝術氣息的氛圍下成長，Jessie從小就考取了八級鋼琴、單簧管及豎琴。

Jessie曾任私人俱樂部的爵士駐唱歌手。（IG圖片）

32歲便勇奪「奧利弗獎」

Jessie在舞台劇領域的成就同樣驚人，2021年她與奧斯卡影帝Eddie Redmayne共同主演百老匯名劇《Cabaret》，更因而勇奪英國劇場界最高榮譽的「奧利弗獎」Olivier Award）最佳音樂劇女主角。

Jessie在32歲便勇奪「奧利弗獎」。（IG圖片）

因奧斯卡影后Olivia Colman而進軍荷里活

雖然早期參演過《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）、《怪醫D老篤》（Dolittle）等電影，不過演技被外界關注的，就是演出《失去的女兒》（The Lost Daughter）。有指主角奧斯卡影后Olivia Colman因極欣賞Jessie過往在電影與舞台劇的表現，親自向導演大力推薦，才令Jessie在片中飾演年輕版的女主角「Leda」，電影同時讓Jessie獲得奧斯卡最佳女配角提名。