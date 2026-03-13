爆血新婚夜2｜廝殺新娘連累妹妹齊做獵物　 激鬥邪教宇宙背水一戰

2019的《爆血新婚夜》，莎瑪拉韋榮（Samara Weaving）飾演的廝殺新娘，將變態豪門獵殺遊戲全面踢爆，更以卵擊石反敗為勝。7年後，爆血回歸《爆血新婚夜2：豪門遊戲》（Ready Or Not 2: Here I Come），不單遊戲升級，受害者不再是莎瑪拉一人，仲有《蟻俠與黃蜂女》女星嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）飾演妹妹，兩姊妹生死與共，聯手惡鬥四大家族。（上映日期︰3月26日）

第二集一開始，承接上集結局，一氣呵成。（《爆血新婚夜2：豪門遊戲》劇照）

靚女孖住捱打

上一集「廝殺新娘」姬絲（莎瑪拉韋榮 飾）成功捱得到天光前死唔去，令Le Domas家族的詛咒應驗，成班繼承者們逐一人體爆炸超勁震撼。今集劇情直接從上集結尾開始，一身血色婚紗的姬絲成為最後生還者暈倒送院，醫生急Call她的緊急聯絡人，結果久未聯絡的妹妹Faith（嘉芙蓮紐頓 飾）被迫前來探望，卻無辜上埋賊船要一同參加大逃殺。

Le Domas家族闔家散晒而死，今集來個四大家族，煩膠指數 X４。（《爆血新婚夜2：豪門遊戲》劇照）

激鬥邪教宇宙背水一戰

上集Le Domas家族已經夠癲，今集全面擴展到邪教宇宙設定，以四大家族作為代表的上流權力體系，揭開爭逐權力大戰，鬥快殺死「廝殺新娘」姬絲。雖然同樣是獵殺遊戲，但有全新規則，四個家族每次各自只能派出一位代表出戰，各家族成員不可互相廝殺，如果成員戰死，將會在家族中再派下一位成員繼續遊戲。在限時24小時內，最先殺死「廝殺新娘」的贏家，就可以成為世界統治者。成班上流人繼續癲喪兼雞手鴨腳，有人爭住出戰，也有人想坐享其成，爆發超強勁黑色喜劇意味。

兩姊妹上陣，多個人多雙手定傷多對手。（《爆血新婚夜2：豪門遊戲》劇照）

噴血場面加碼

《爆血新婚夜》系列令觀眾睇得最過癮的，當然是獵殺與反獵殺的場面，四大家族的武器都各有不同，與他們跟魔鬼簽訂的惡魔契約年代有關，於是就可以出現不同的死亡方法。從今集率先發放的預告片及搶先片段所見，殺人武器更加多樣化，有狙擊槍、炸彈、阿拉伯彎刀、武士刀等等，而全程更會有監控鏡頭、航拍機現場直播給四大家族觀賞，認真變態。導演更指系列全部爆血鏡頭都是實拍，角色身上的血跡與傷痕會在追逐與打鬥中不斷累積，製作團隊為此特別設計每次可360度噴出多達七加侖血漿的大型「血炮」，演員往往在毫無預警之下從頭到腳淋到應一應，令整晚逃命的瘋狂感愈來愈強。

四個家族每次各自只能派出一位代表出戰，各家族成員不可互相廝殺，如果成員戰死，將會在家族中再派下一位成員繼續遊戲。（《爆血新婚夜2：豪門遊戲》劇照）

高球場變巨型狩獵場

上集以Le Domas家族的血腥婚禮遊戲為主線，場景只設定在巨型豪宅之中，令首集變成封閉場所式廝殺戲碼。但是今集《爆血新婚夜2：豪門遊戲》就將整個獵殺場景大升級，以豪華會所作為狩獵場，有更廣闊的場所，就可以製造更多不同的獵殺場面與滑稽情節，包括哥爾夫球場大追殺，森林大逃亡，巨型洗衣房大戰，宴會廳大混鬥等等。