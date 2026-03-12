章子怡獲頒卓越亞洲電影人　劉俊謙奪飛躍演員︰多謝太太用愛扶持

《第19屆亞洲電影大獎》將於本周日3月15日，在香港西九文化區戲曲中心舉行。今日（3月12日）學院公布三項特別獎項得主，包括榮獲「卓越亞洲電影人大獎」的章子怡、「AFA新世代獎」的劉昊然，以及「亞洲飛躍演員獎」的劉俊謙。他們將於3月15日親臨頒獎典禮，與影迷及業界人士共同分享得獎喜悅。

章子怡對於獲得「卓越亞洲電影人大獎」，她表示︰「獲得卓越亞洲電影人這個殊榮，對我來說，是一份沉甸甸的託付與提醒，守住初心，永遠做一個踏實的電影人。」（大會提供）

章子怡多年來在華語與國際影壇塑造了多個令人難忘的女性角色。對於獲得「卓越亞洲電影人大獎」，她表示：「獲得卓越亞洲電影人這個殊榮，對我來說，是一份沉甸甸的託付與提醒，守住初心，永遠做一個踏實的電影人。感謝業界、前輩把這份榮譽和信任交給我，相信我會繼續在電影之路走得更遠、更穩。」

憑《唐人街探案》系列創下百億票房成績的劉昊然，無疑是亞洲電影新世代演員的代表之一。（大會提供）

憑《唐人街探案》系列創下百億票房成績的劉昊然，無疑是亞洲電影新世代演員的代表之一。他分享：「非常感謝亞洲電影大獎給我的這份榮譽。『新世代』這三個字提醒我，作為年輕演員，要更踏實、更努力，才能不辜負觀眾對我們的期待。感謝每位為亞洲電影事業做出努力的創作者，感謝每一位走進影院的觀眾，是因為我們共同的努力與堅持，才讓角色和故事一直活著。」

劉俊謙的得獎感受，包括多謝太太蔡思韵。「謝謝你們在我軟弱困惑的時候，用愛去扶持我。」（大會提供）

近年劉俊謙憑多部電影作品受到關注。談及今次榮獲「亞洲飛躍演員獎」，他表示：「感謝亞洲電影大獎給予我的肯定！很感謝一直陪伴我的經理人、爸爸、媽媽、妹妹，還有我的太太蔡思韵。謝謝你們在我軟弱困惑的時候，用愛去扶持我。期望在創作的道路上，跟隨自己內心的呼聲，一步一步向前走，謝謝你們。」