奧斯卡2026︱米高B佐敦與導演拍檔13年　前作已奪獎兼全年最賣座

Oscars 2026｜年度影壇盛事《第98屆奧斯卡金像獎》於香港時間今早（16日）7點，在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎。其中，《罪人們》（Sinners）入圍16項大獎盡破大會提名紀錄，雖然最後僅奪得「最佳男主角」、「最佳原創電影劇本」、「最佳攝影」及「最佳原創電影音樂」四座大獎，但導演Ryan Coogler與米高B佐敦兩兄弟能夠齊齊上台領獎，場面仍非常感人。

米高B佐敦。（GettyImages）

米高B佐敦與Ryan Coogler黃金組合成軍13年終獲奧斯卡肯定

《罪人們》由Ryan Coogler與米高B佐敦一對黃金組合打造，實力獲得奧斯卡肯定，年僅39歲的Ryan Coogler入行至今13年，拍攝五部電影中有四部由米高B佐敦擔任男主角，劇情均緊扣非裔美國人族裔身份，成果亦叫好叫座，全球各地票房成績大好之餘，質素相當高，早已多次入圍奧斯卡！

米高B佐敦、Ryan Coogler。（GettyImages）

米高B佐敦、Ryan Coogler。（GettyImages）

Ryan Coogler導演處女作登康城奪獎

Ryan Coogler於2013年執導首部電影《Fruitvale Station》，劇情講述一宗警察槍殺平民的案件，由米高B佐敦飾演遇害男主角，當年已登上康城電影節並贏得「最佳首部劇情片」獎項。及後Ryan Coogler與米高B佐敦合作《洛奇》（Rocky）衍生作品《洛奇外傳—王者之後》（Creed），美國票房高達1億976萬美元（約港幣8億5300萬元），亦讓史泰龍提名奧斯卡男配。

《Fruitvale Station》劇情講述一宗警察槍殺平民的案件。（《Fruitvale Station》電影劇照）

米高B佐敦飾演遇害者男主角。（《Fruitvale Station》電影劇照）

米高B佐敦與Ryan Coogler亦一同打造《洛奇》衍生作品《洛奇外傳：王者之後》。（電影劇照）

《黑豹》封美國年度票房冠軍

米高B佐敦與Ryan Coogler最為觀眾熟悉作品，定必為2018年上映的Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther），當年電影以7億美元（約港幣54億8100萬元）票房成為美國年度票房榜首，更提名奧斯卡「最佳電影」「最佳原創電影歌曲」「最佳音效」「最佳混音」等多項大獎，最後奪得「最佳原創音樂」「最佳美術設計」「最佳服裝設計」三項大奬名利雙收！

米高B佐敦與Ryan Coogler合作的電影中，《黑豹》肯定是觀眾最熟悉的一部。（《黑豹》劇照）