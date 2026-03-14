夜王｜「葵芳」蔡蕙琪快閃葵芳站　過百人圍觀︰真係好夢幻！

憑電影《夜王》中「葵芳Franchesca」一角人氣急升的蔡蕙琪（Kay），其角色最初引起網民二次創作，將港鐵路線圖的葵芳站改名為「葵芳Franchesca」，而這個舉動便成功令港鐵靈機一觸，首度聯乘電影《夜王》推出車站快閃活動，更將三個話題車站葵芳、葵興同茘景站化身成《夜王》主題打卡位，讓觀眾由大銀幕走入港鐵站，延續網上熱話。

「葵芳」蔡蕙琪快閃葵芳站拍攝影片，隨即吸引過百市民圍觀。（大會提供）

「葵芳」快閃葵芳站 吸引過百市民圍觀

昨晚（13/3）Kay快閃葵芳站拍攝影片，隨即吸引過百市民圍觀，有好多fans 拿着Kay的《夜王》宣傳品，圍住有葵芳樣條柱等葵芳出現，除了《夜王》電影fans外，還有一班鐵路迷。且適逢放工時間，葵芳站聚集人群，當Kay一出場即有fans叫喚葵芳Franchesca，且舉機拍照，大讚Kay真人靚女，足見葵芳這角色瞬間已深入民心。

「葵芳」蔡蕙琪快閃葵芳站拍攝影片，隨即吸引過百市民圍觀。（大會提供）

據導演解說，當日想到Franchesca叫「葵芳」，正因為她從事舞台演出，不時在葵芳站出閘去葵青劇場演出，故有此聯想。問到Kay對這個站有何回憶，她都娓娓道來︰「葵芳站對我嚟講係一個好熟悉嘅車站，我之前喺葵青劇院，所以成日搭港鐵喺呢頭出入，又要劇團排練，又要趕住拍戲，成日四圍奔波，真係要爭分奪秒。」

蔡蕙琪手執港鐵記念品跟「葵芳站Franchesca」合照。（大會提供）

有粉絲得知有快閃活動，帶定應援到場。（大會提供）

活動中群情洶湧的盛況，蔡蕙琪表示：「真係好夢幻！」（大會提供）

蔡蕙琪依然搭港鐵冇人認出 「平時打扮比較男仔頭」

被問到近日人氣急升，搭港鐵時冇人認得你呀？蔡蕙琪都感到驚喜︰「我平時打扮比較男仔頭、直頭髮，加上我有戴帽，所以啲人未必認得我；但今日我好開心自己精心炮製嘅『葵芳Look』可以將葵芳依個角色再次呈現係觀眾面前。」 提到今日活動中群情洶湧的盛況，蔡蕙琪表示：「真係好夢幻！竟然可以聽到自己廣播嘅聲音，冇諗到自己有一日可以參與其中！所以感覺置身係夢境之中！我會好好記錄今年，學識欣賞自己，同時感恩前輩嘅提攜，我希望嚟緊有更多作品，比大家睇到另一面嘅阿Kay。」

「葵芳」蔡蕙琪搭港鐵同樣成焦點。（大會提供）

荔景站都被改名為「Night King」。（大會提供）

「葵芳」蔡蕙琪︰「角色帶咗好多第一次畀我！」

她又坦言今次電影公司同港鐵舉辦的快閃活動，讓自己可以同自己「角色」打卡，是從未未想過。「今次角色帶咗好多第一次畀我！頭先收到港鐵車站主題毛巾都好開心，上面有葵芳站對我有另一重意義，真係好值得留念。但我屋企人比我仲開心，佢地一早已經嚟咗打卡。」除咗葵芳站外，她仲沿綫快閃「葵兄@葵興站」及「Night King @ 茘景站」，將《夜王》熱潮帶到更多車站。