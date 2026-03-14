國寶｜橫掃日本奧斯卡10項大獎破紀錄　將問鼎奧斯卡最佳化妝髮型

被譽為「日本奧斯卡」的日本電影學院賞於當地時間昨晚（13日）在東京舉行，大會頒發16項大獎，由李相日執導的史詩式歌舞伎劇場電影《國寶》，則橫掃「最佳電影」「最佳導演」「最佳劇本」及「最佳男主角」等10項大獎，盡破學院賞史上得獎紀錄！

《國寶》不論票房成績及口碑皆非常出色！（《國寶》電影劇照）

《國寶》橫掃日本奧斯卡10項大獎盡破歷史紀錄

《國寶》於日本上映至今超過九個月，票房突破203億日元（約港幣9億9500萬元），除了成為史上真人演出電影票房紀錄，更榮登日本電影票房史上第八位！《國寶》昨晚橫掃日本電影學院賞，除了由吉澤亮奪得「最佳男主角」獎、導演李相日奪得「最佳導演」獎，更囊括「最佳電影」「最佳劇本」「最佳攝影」「最佳照明」「最佳音樂」「最佳美術」「最佳混音」及「最佳剪接」獎。至於「最佳女主角」演技大獎，則由84歲殿堂級女演員倍賞千惠子憑《東京的士：回憶里程》奪得。

吉澤亮於《國寶》飾演男主角立花喜久雄。（《國寶》電影劇照）

吉澤亮憑《國寶》奪得「最佳男主角」獎。（安樂影片IG圖片）

84歲殿堂級女演員倍賞千惠子（中）憑《東京的士：回憶里程》奪得「最佳女主角」獎。（《東京的士：回憶里程》IG圖片）

《國寶》問鼎奧斯卡「最佳化妝及髮型設計」獎

《國寶》成為日本奧斯卡大贏家後，將於美國時間15日（香港時間16日）登上奧斯卡舞台，問鼎「最佳化妝及髮型設計」獎，今屆卻意料之外錯失「最佳國際影片」提名。