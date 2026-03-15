邪降︱對白超過30句真實召魂對白　女主角警告：切記不要跟著唸！

泰國經典靈異恐怖電影《邪降》（台譯）系列推出全新續集《邪降：覺醒》，繼續由導演普提彭賽斯瑞考執導，重啟系列長達20年經典，以泰國降頭巫術作為題材，更由視覺系肉體折磨昇華至更高敘事層次。泰國恐怖片屢傳拍攝現場發生駭人靈異現象，《邪降：覺醒》亦不例外，女主角更警告觀眾千萬不要貪玩模仿劇情中的咒語對白！

《邪降：覺醒》以泰國降頭巫術作為題材，為開展長達20年的系列新作！（《邪降：覺醒》電影劇照）

《邪降：覺醒》片場怪事頻傳 片場大門突然關上無風無人

《邪降：覺醒》劇情講述系列女主角潘娜成長為「上師」的關鍵歷程，片中有大量降頭巫術儀式場面，不論對白、施術過程與場景服裝美術均真實感十足！拍攝期間，雖然劇組已經安排完善拜神儀式，希望保佑劇組順利完成，然而片場仍出現多宗怪事，有劇組工作人員透露，陰森恐怖的場景屋內，無風吹之下突然傳出關門巨響，但經過人員查探後，卻發現門後沒有人，令人毛骨悚然！

新一集降頭巫術儀式真實感更高！（《邪降：覺醒》電影劇照）

對白超過30句真實咒語 女主角警告：切記不要跟著唸！

導演普提彭賽斯瑞考為營造提高真實感，再次邀請鑽研東南亞巫術長達20年的顧問刑堤查刑弘坐鎮，並搜集泰國與其他東南亞國家的素材。導演透露指：「今集儀式更為殘酷，戲中更採用超過30句真實咒語，每句都比前作威力更凶更猛！」女主角丘普朗阿瑞昆亦表示：「有一部分咒語確實用來召喚遊魂野鬼，我雖然沒有任何靈異感覺，但有工作人員表示看到鬼魂現身！」更警告觀眾：「切記不要貪玩模仿劇情、跟著唸出對白中的咒語，非常危險！