重擊人生｜狄維莊遜重現「人肉輾碎機」　成功改頭換面問鼎奧斯卡

史上最強格鬥選手馬克卡爾（Mark Kerr）的人物傳記，由荷里活巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）與艾美莉賓特（Emily Blunt）傾力主演，於威尼斯影展勇奪最佳導演銀獅獎，更雙雙入圍金球獎戲劇類最佳男主角與最佳女配角。至於讓影迷最關注的造型設計，就問鼎奧斯卡最佳化妝及髮型設計，星期一就知結果。（電影已於Now True全港獨家上架）

由荷里活巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），演繹史上最強格鬥選手馬克卡爾（Mark Kerr）的人物傳記。（《重擊人生》劇照）

改編自90年代綜合格鬥傳奇人物

據導演解說，《重擊人生》深受2002 年由 John Hyams 執導格鬥選手真實寫照的HBO紀錄片《The Smashing Machine：The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr》啟發，於是將綜合格鬥（MMA）先鋒人物、終極格鬥冠軍賽（UFC）傳奇重量級冠軍拳手馬克卡爾的真人真事搬上大銀幕。

電影以1997年至2000年間為主要背景，本來叱咤綜合格鬥領域的風雲人物馬克卡爾（狄維莊遜 飾），以巨人姿態橫掃擂台，被全球奉為無人能匹敵的「人肉輾碎機」，亦從未經歷過職業賽失敗。為了延續傳奇，馬克與頂尖選手們受邀遠赴日本出戰終極格鬥冠軍賽，但在賽事上，他被對手以違規的技巧擊敗，即使後來主辦單位判定該場比賽結果無效，代表馬克技術上並沒有輸，但他的世界卻從此崩塌，身心狀態都被打垮，同時要面對止痛藥成癮問題，以及與女友朵恩（艾美莉賓特 飾）的緊張拉扯關係。

狄維莊遜不但調整鍛鍊方式與飲食，在半年內迅速增重13公斤，並參加12周格鬥訓練營，務求在外形、肌肉形狀、體力與動作上都能夠精準還原這位重量級冠軍拳手的巔峰狀態。（《重擊人生》劇照）

狄維莊遜脫胎換骨成功轉型

為了演好這段真人真事，荷里活大隻佬動作巨星「The Rock」狄維莊遜在《重擊人生》中完全突破一貫光頭爆肌、無敵硬漢的不敗形象，不但調整鍛鍊方式與飲食，在半年內迅速增重13公斤，並參加12周格鬥訓練營，務求在外形、肌肉形狀、體力與動作上都能夠精準還原這位重量級冠軍拳手的巔峰狀態。

另一方面又邀得兩屆奧斯卡得主、特效化妝大師辻一弘（Kazu Hiro）率領約20人的團隊，為狄維莊遜進行換臉大變身！在每一次拍攝前都必須耗費超過三小時，以臉皮假體組件配合特技化妝，徹底抹去他本來的面部特徵，細緻改造他的眉骨、鼻型與眉毛濃度等，再佩戴特製假髮，讓他蛻變成馬克卡爾深邃的輪廓與陰鬱的神韻。同時更要仔細遮蓋狄維莊遜全身大面積的薩摩亞圖騰而重新繪上屬於馬克卡爾的紋身。

特效化妝大師辻一弘（Kazu Hiro）率領約20人的團隊，為狄維莊遜進行換臉大變身！（《重擊人生》劇照）

刻意改變口音語氣 名導基斯杜化路蘭大讚

狄維莊遜又模仿馬克卡爾鼻音濃重的俄亥俄口音，並改變了說話的語氣。鉅細靡遺的改頭換面，視覺與聽覺上將狄維莊遜打造成非常神似的馬克卡爾，不但獲得馬克卡爾親口認證像真度極高，亦的確輔助了狄維莊遜由外至內進入角色核心，細膩演活傳奇格鬥冠軍卻深受傷患與藥物折磨的脆弱靈魂，交出徹底解放自我的動人演出！

名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）都大讚：「狄維莊遜的演出令人心碎，是近年難得一見的極致表現！」（《重擊人生》劇照）

狄維莊遜曾經感性剖白作為演員的心聲：「有很長一段時間，我好像總是活在別人的期待之下。拍電影的幾十年來，大多是演鼓舞人心電影中的英雄與強者，始終難以卸下無敵形象。因此我期待很久，等待著能演出不同的角色。」《重擊人生》為狄維莊遜贏得金球獎劇情類電影最佳男主角的提名，證明他脫胎換骨成功轉型，卸下了巨星既有的英雄形象，深刻捕捉並復刻了馬克卡爾在「人肉輾碎機」的外殼底下安靜、溫柔而脆弱的人性本質，以從影以來最嚴肅真摰的演出感動觀眾。連《奧本海默》的名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）都為狄維莊遜加持，大讚：「狄維莊遜的演出令人心碎，是近年難得一見的極致表現！」

片尾彩蛋：晚年馬克卡爾現真身

《重擊人生》電影結尾也帶給觀眾大彩蛋，加插了一段近年現實中的馬克卡爾真實生活片段，在超市購物的簡短畫面，已經充分體現出這位綜合格鬥傳奇人物，歷盡滄桑、過盡千帆，現在確已回歸平淡，卻始終仍是那個彬彬有禮、總是帶著真誠笑容面對人生的好好先生。