奧斯卡2026｜《哈姆尼特》8項提名　揭莎士比亞鮮為人知喪子之痛

電影《哈姆尼特》（Hamnet），早前橫掃《第83屆金球獎》劇情類「最佳電影」及「最佳女主角」，而來到星期一舉行的奧斯卡頒獎禮，便有8項大獎入圍，包括最佳電影、最佳導演及最佳女主角，均被視為大熱。電影改編自同名小說，當日面世最惹人感興趣，是揭示莎士比亞當日鮮為人知的喪子之痛，更蘊釀出鉅著《哈姆雷特》。（電影現已上畫）

電影《哈姆尼特》（Hamnet），在奧斯卡頒獎禮有8項大獎入圍，包括最佳電影、最佳導演及最佳女主角，均被視為大熱。（《哈姆尼特》劇照）

小說作者奧法雷爾表示：「我一直替這個男孩不值，因為從來沒人覺得這個男孩哈姆尼特，與四、五年後誕生的話劇《哈姆雷特》有關。這個孩子被冷待，對他父親的知名鉅作無足輕重。」（《哈姆尼特》劇照）

導演趙婷有望再獲獎項加持

《哈姆尼特》不僅奪下金球獎劇情類最佳電影及最佳女主角兩大獎項，更獲奧斯卡8項提名，成為本屆大熱之一。導演趙婷憑此作再度證明其敘事天賦，再加上荷里活殿堂級導演史匹堡親任監製，絕對是觀眾最期待的藝術與情感力作。

至於影后大熱謝茜畢克萊（Jessie Buckley），對《哈姆尼特》這個故事及角色反應非常正面。她一口氣便讀完了小說，收到劇本時更感動得哭了︰「這是我一直夢寐以求的女性角色。她自由奔放，無拘無束，充滿好奇心，就像醇厚的黑麥威士忌，調皮搗蛋，充滿盼望，是個擁有美麗靈魂的女人。我太愛她了，她就像我夢寐以求的閨蜜。」

電影改編自暢銷小說《哈姆尼特》，以安妮絲和威廉莎士比亞的婚姻作為中心，揭開了包括他們的兒子哈姆尼特在內的事件，將莎士比亞家族日常生活生動細緻的刻畫。（《哈姆尼特》劇照）

揭開莎士比亞喪子之痛

電影改編自暢銷小說《哈姆尼特》，以安妮絲和威廉莎士比亞的婚姻作為中心，揭開了包括他們的兒子哈姆尼特在內的事件，將莎士比亞家族日常生活生動細緻的刻畫。透過細膩刻畫家庭的愛、失去與和解，讓觀眾看到文豪背後的凡人脆弱，情感衝擊直擊人心。如何啟發莎翁創作出曠世鉅作《哈姆雷特》。

小說榮獲美國國家書評人協會獎、女性小說獎，並被紐約時報書評選為2020年度5大最佳小說之一。對於奧法雷爾，這是她發現莎士比亞鮮為人知的家庭生活後，30年來一直希望編寫的故事，特別是他年僅11歲死於瘟疫的兒子。

作者奧法雷爾表示：「我一直替這個男孩不值，因為從來沒人覺得這個男孩哈姆尼特，與四、五年後誕生的話劇《哈姆雷特》有關。這個孩子被冷待，對他父親的知名鉅作無足輕重。讓哈姆尼特受到大家的關注，讓人知道他的重要，是促使我寫這本書的原因。他曾受寵愛。沒有他，我們就沒有《哈姆雷特》。我們都虧欠了這個孩子，他從來都被我們忽略。」

年僅11歲死於瘟疫的兒子，啟發莎翁於5年後創作曠世鉅作《哈姆雷特》。（《哈姆尼特》劇照）

兩夫婦難以從兒子早逝的悲哀中走出來，難以原諒和接受現實。安妮絲將自己沈浸於大自然。（《哈姆尼特》劇照）

延伸成《哈姆雷特》 一個年青人為父報仇的故事

雖然她以哈姆尼特命名小說，可是這個孩子並非故事主角。主角其實是安妮絲。他們在婚後的頭幾年，跟威廉是喜好一致、親密無間的愛侶。直至安妮絲鼓勵威廉追尋他的創作夢，他們的關係開始出現動搖。莎士比亞家因哈姆尼特急病離世而深受打擊，安妮絲必須要保持鎮定去照顧女兒和丈夫。可借，兩夫婦難以從兒子早逝的悲哀中走出來，難以原諒和接受現實。安妮絲將自己沈浸於大自然，而威廉將悲痛化為流芳百世的劇作《哈姆雷特》，一個年青人為父報仇的故事。他們各自找到宣洩情感的方法，為他們經歷的失去賦予意義。

監製史提芬史匹堡欣賞導演趙婷，在改編小說的過程中，將人性、精準的敘事能力以及挖掘演員的表演天賦，都賦予了《哈姆尼特》每一格畫面。（《哈姆尼特》劇照）

監製史提芬史匹堡 直接引起觀眾共鳴

《哈姆尼特》監製史提芬史匹堡表示，瑪姬奧法雷爾筆下這個令人深刻的故事，值得由一個與作品共鳴、並能引起觀眾共鳴，又能保持作品獨特性的導演搬上大銀幕。「我知道只有一個導演有如此熱情，那就是趙婷。在她與瑪姬改編小說的過程，她將人性、精準的敘事能力以及挖掘演員的表演天賦，都賦予了《哈姆尼特》每一格畫面。」

趙婷是首位女性有色人種，及首位亞洲女性贏得奧斯卡金像獎最佳導演，她的作品《浪跡天地》同時獲得奧斯卡最佳電影。趙婷的電影以其引人入勝的視覺效果，和對社會邊緣人群生活狀況的深刻洞察而備受讚譽。