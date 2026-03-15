沉默的朋友︱導演為梁朝偉訂造角色　監製最初全力反對︰要求太高

國際影帝梁朝偉首部主演歐洲電影《沉默的朋友》（Silent Friend）去年中旬於威尼斯影展首映，更入圍最高榮譽「金獅獎」主競賽單元，雖然梁朝偉與作品均未能成功獲獎，然而未減外界對新戲萬分期待。《沉默的朋友》將於4月7日在香港舉行首映禮，較早前亦推出第二段預告片曝光更多戲份，但原來導演Ildikó Enyedi為梁朝偉度身訂造角色，希望邀請對方主演時，竟遭三位監製異口同聲反對！

梁朝偉新作《沉默的朋友》據指將於4月7日在香港舉行首映禮。（葉志明 攝）

梁朝偉為國際級影帝，在世界影壇知名度極高！（梁朝偉IG圖片）

導演為梁朝偉度身訂造角色︰看中他充實而富意義的沉默

梁朝偉於《沉默的朋友》劇情中飾演一位腦神經科學家Dr. Tony Wong，於疫情期間被困德國大學校園裡，受Léa Seydoux飾演的植物學家啟發，對校園中的百年銀杏古樹進行研究，將大樹如人腦一樣實驗，探測植物神經感知，為三段式敘事中最重要的劇情人物。Ildikó Enyedi導演曾開宗明義表示，角色為梁朝偉度身訂造：「我看中他充實而富有意義的沉默，以及他驚人的存在感！」

梁朝偉於《沉默的朋友》飾演一位腦神經科學家。（《Silent Friend》預告截圖）

梁朝偉的角色由導演為他度身訂造。（《Silent Friend》預告截圖）

導演屬意梁朝偉主演 兩項原因遭全數監製反對

然而Ildikó Enyedi屬意請梁朝偉主演，並提出邀請對方時，竟遭三位分別來自德國、匈牙利及法國的監製異口同聲全數反對，他們認為：「梁朝偉挑選劇本要求太高，加上從來沒有接演過歐洲電影。」沒有可能答應參演，力勸導演易角。

《Silent Friend》導演Ildikó Enyedi屬意男主角由梁朝偉主演。（視覺中國）

《Silent Friend》三位監製均認為梁朝偉對挑選劇本要求太高，兼且從未參演過歐洲電影。（葉志明 攝）

導演與梁朝偉視像會議話題離不開樹 從未觸及片酬劇本角色

豈料梁朝偉在導演邀請下欣然參演，令大家跌破眼鏡之餘，二人第一次透過視像會議溝通期間，竟離不開各自與樹之間溝通的經驗，話題絲毫未觸及角色、劇本甚至片酬！

梁朝偉決定接演後，與導演透過視像會議溝通。（《Silent Friend》預告截圖）