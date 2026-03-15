亞洲電影大獎︱章子怡自爆被逼做導演　自導自演太忙碌︰精神分裂

香港年度影壇盛事《第19屆亞洲電影大獎》今日（15日）舉行，大會基於宏福苑大火事件，今屆儀式決定從簡舉行，剔除具競爭性的獎項，只頒發三項大獎，包括「卓越亞洲電影人大獎」得獎者章子怡、「亞洲飛躍演員獎」得主劉俊謙及「AFA新世代獎」劉昊然，表揚三位去年新作傑出表現。

章子怡於今屆亞洲電影大獎上獲得「卓越亞洲電影人大獎」。（陳順禎 攝）

章子怡親吻獎座。（陳順禎 攝）

章子怡笑言獎座感覺較以前更重。（陳順禎 攝）

章子怡來港心情更輕鬆︰以前到處有狗仔隊、現在完全不見了！

章子怡於典禮上獲頒「卓越亞洲電影人大獎」，到後傳媒訪問期間表示非常榮幸奪得獎項嘉許：「上一次得獎已經是十多年前的《一代宗師》，這次感覺份量比以前重一點、含金量更高！」章子怡更提到是次來港心情略有不同更感輕鬆：「以前會比較緊張，因為到處都有狗仔隊跟著，現在完全不見了！前幾天編劇協會得獎訪問，也沒有任何阻礙。」笑言與香港傳媒關係有所改變。

章子怡表示今次來港心情更為輕鬆。（陳順禎 攝）

章子怡透露上次得獎已經是《一代宗師》之時。（陳順禎 攝）

章子怡二選一想做演員 自導自演太忙碌︰精神有點分裂

對於未來計劃，章子怡亦分享指會繼續集中演員部分，要兼顧導演工作則過於忙碌：「二選一的話，還是想遇到更多有趣的角色。導演的工作之前是被要求下去做，要演好角色又要看拍攝屏幕回放，自導自演精神有點分裂！」章子怡亦透露對現實主義角色較有興趣，希望故事聚集當下人、事與生命，即將開拍的新作亦讓她小小的心願如願以償。

章子怡表示未來將會集中演員部份發展。（陳順禎 攝）

章子怡自爆做導演純粹被逼。（陳順禎 攝）