亞洲電影大獎︱劉俊謙宣布正式做導演︰已經寫完劇本開始初階籌備

香港年度影壇盛事《第19屆亞洲電影大獎》今日（15日）舉行，大會基於宏福苑大火事件，今屆儀式決定從簡舉行，剔除具競爭性的獎項，只頒發三項大獎，包括「卓越亞洲電影人大獎」得獎者章子怡、「亞洲飛躍演員獎」得主劉俊謙及「AFA新世代獎」劉昊然，表揚三位去年新作傑出表現。



劉俊謙於今屆亞洲電影大獎奪得「亞洲飛躍演員獎」。（陳順禎 攝）

劉俊謙於今屆亞洲電影大獎奪得「亞洲飛躍演員獎」。（陳順禎 攝）

劉俊謙喜獲獎項嘉許：返去同太太Facetime

劉俊謙於典禮上獲頒「亞洲飛躍演員獎」，到後台接受傳媒訪問期間表示已一段時間未有出席任何頒獎禮，笑言：「演員都好需要被肯定，今日就有得到多啲信心肯定！」至於將會如何慶祝，剛與蔡思韵新婚不久的謙仔甜笑指：「返去同太太Facetime！佢喺第二到做緊嘢。今日開心完聽日就繼續做！」

劉俊謙表示演員都需要得到肯定。（陳順禎 攝）

劉俊謙笑言今晚與太太視像分享喜悅。（陳順禎 攝）

劉俊謙宣布正式做導演︰已經寫完劇本開始初階籌備

回首入行電影多年，劉俊謙表示每部電影都遇上不同難題與挑戰，難以挑選最深刻一部，被問到與太太蔡思韵合作會否最深刻，謙仔又再甜笑指：「咁梗係啦！」未來發展方面，劉俊謙表示編劇導演方向工作已有新進展，宣布正式做導演︰「依家已經寫完，加上已經開始初階籌備，希望可以成功開闊影壇道路。」