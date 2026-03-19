大師班｜章子怡演《臥虎藏龍》發噩夢　難忘夥拍郭富城︰他很帥

香港年度影壇盛事《第19屆亞洲電影大獎》於剛過去的星期日舉行，而頒獎禮舉行前，大會安排今屆「卓越亞洲電影人大獎」得獎者章子怡舉行大師班，跟大家分享從影20多年，幾部代表作拍攝時的心得。



今屆「卓越亞洲電影人大獎」得獎者章子怡舉行大師班。（大會提供）

拍《臥虎藏龍》以舞蹈頂替武道 「壓力很大晚上會做噩夢」

在大師班中，主持人挑選了幾部經典作品作深入探討，當中包括2000年，李安執導的《臥虎藏龍》，作品在奧斯卡奪得四個獎項包括最佳外語片獎，令一眾演員包括章子怡蜚聲國際。提到拍這部動作片，章子怡坦言好緊張，而且當時還是新人，有問題都不敢問李安。而面對所有動作場面，最難忘是跟楊紫瓊對打一幕，在沒有武術根底下，只有靠自小跳舞的底子去應付。

《臥虎藏龍》中的章子怡充滿任性，「我自己這個年紀時，未有這樣做，我的叛逆都交給角色。」（《臥虎藏龍》劇照）

章子怡︰「由於拍攝動作場面配合度要非常高，在片場未拍到自己時也一直在練，而且壓力很大晚上會做噩夢。」至於怎樣去解讀玉嬌龍這個角色，章子怡覺得她就是一個不聽話的孩子︰「以現在的說法就是官二代。她的壓力來自比較、來自家庭、來自江湖規矩，都是角色年紀會做的事。我自己這個年紀時，未有這樣做，我的叛逆都交給角色。」

電影《最愛》（2011）改編自小說《丁莊夢》，描寫90年代中國河南省愛滋村的故事，當中穿插不少愛情的細節。（《最愛》劇照）

不敢相信會跟郭富城合作 「我就很緊張，城城很帥」

另一部分享的，是跟郭富城首次合作的《最愛》（2011），電影改編自小說《丁莊夢》，描寫90年代中國河南省愛滋村的故事，當中穿插不少愛情的細節。談到這部作品，當中內心戲的令章子怡非常難忘，但更難忘是跟郭富城合作︰「當知道可以跟郭富城老師合作，我當時是這樣……（口大大的張開，不懂說話），真的嗎？我就很緊張，城城很帥，他的舞蹈跳得那麼好，你看今年春晚的PK，寶刀未老，很有活力。」

章子怡難忘得知我跟郭富城合作一刻的心情︰「我當時是這樣……（口大大的張開，不懂說話），真的嗎？我就很緊張，城城很帥。」（大會提供）

章子怡還記得郭富城要演一個村民，他的衣服、髮型很土、妝容都很接地氣。（《最愛》劇照）

章子怡還記得郭富城要演一個村民，他的衣服、髮型很土、妝容都很接地氣。「他有次就在拍攝的村子裡面，跟一些民眾蹲在一起，你真的找不出哪一個是郭富城。」而當分開拍攝情緒畫面時，章子怡也力讚郭富城專業，沒有去休息，而是站在她面前幫她「搭戲」，讓她更易蘊釀情緒入戲。「可是我看到他一直在流淚，依然帶出最真實的狀態，非常專業。」

《一代宗師》一幕定調 「演出宮二的氣勢」

到接演《一代宗師》時，章子怡已是國際影星，對角色有想法，懂得怎去揣摩。「創作宮二這角色時，最初都沒有固定的走向，演每一場戲時，都投入當下到底是怎樣的情緒。」那麼哪一場戲是自覺最滿意，為宮二這個角色定調。「就是戲中父親去世後，回到老家跟前輩們說要報仇，但他們都反對，我覺得這場戲，演出宮二的氣勢。」