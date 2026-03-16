奧斯卡2026︱「百年七遇」打和賽果　影帝影后都試過平手鬧雙胞胎

Oscars 2026｜年度影壇盛事《第98屆奧斯卡金像獎》於香港時間今早（15日），在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎。頒獎典禮完滿舉行，大熱門《一戰再戰》（One Battle After Another）奪得「最佳電影」「最佳導演」等六大獎項成為最大贏家；今屆賽果最大亮點，則落在百年難遇的「打和」局面，當場連主持人Conan O'Brien都嚇一跳！

Jack Piatt與Sam A. Davis憑《The Singers》奪得「最佳劇情短片」獎。（GettyImages）

Alexandre Singh與Natalie Musteata憑《Two People Exchanging Saliva》奪得「最佳劇情短片」獎。（GettyImages）

奧斯卡「百年七遇」打和賽果

《第98屆奧斯卡金像獎》頒發「最佳劇情短片」獎項期間，竟激罕鬧雙胞胎，由《The Singers》及《Two People Exchanging Saliva》同時奪得，並成為奧斯卡史上第七次出現「打和」局面。奧斯卡接近百年歷史中，此前曾先後出現六次平手結果，賽果遍及演技獎、作品獎及技術獎，其中一位今日出席的嘉賓，甚至是其中一次「打和」得獎人！

撞正「百年七遇」的打和局面，四位得獎人一齊在後台合照。（GettyImages）

奧斯卡原來都會打和！（GettyImages）

第5屆奧斯卡影帝僅一票之差打和

奧斯卡首次「打和」賽果早於1932年《第5屆奧斯卡金像獎》發生，當年Wallace Beery及Fredric March分別憑《The Champ》及《Dr. Jekyll and Mr. Hyde》同時奪得影帝，當時大會因應二人僅一票之差而決定「打和」，按當時制度只要在候選人票數相差三票之內，則會判定為平手同時獲獎。接近20年後，奧斯卡再次於1950年出現「打和」局面，當年「最佳紀錄短片」獎同時由《A Chance to Live》及《So Much for So Little》奪得。

Wallace Beery（左一）及Fredric March（右一）成為第5屆奧斯卡金像獎雙影帝！（GettyImages）

雙影后之一今日竟獲邀出席極有緣

至於歷年最矚目的「打和」局面，則為1969年「最佳女主角」獎賽果，當年影后殊榮同時由四奪影后的已故女演員嘉芙蓮協賓（Katharine Hepburn）及芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）分別憑《冬獅》（The Lion in Winter）及《妙女郎》（Funny Girl）奪得。緣份之下，今日以悼念環節嘉賓出席頒獎典禮的芭芭拉史翠珊，再次親歷奧斯卡平手極罕場面。

芭芭拉史翠珊於1969年與嘉芙蓮協賓同得影后。（GettyImages）

芭芭拉史翠珊今日以悼念環節嘉賓出席頒獎典禮。（GettyImages）

13年前最後一次平手

及後，奧斯卡亦先後三次出現平手：1987年「最佳紀錄片」獎同時頒發予《Artie Shaw：Time is All You've Got》及《Down and Out in America》；1995年「最佳劇情短片》獎同時頒發予《Franz Kafka's It's a Wonderful Life》及《Trevor》；今屆前最近一次則為2013年，「最佳音效」獎同時頒發予《新鐵金剛：智破天凶城》及《追擊拉登行動》兩部作品的團隊，距今其實僅為13年前。