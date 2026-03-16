年度影壇盛事「第98屆奧斯卡金像獎」於香港時間今早（16日）在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎，大熱門作品包括《罪人們》（Sinners）、《一戰再戰》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的價值》（Sentimental Value）等。

「第98屆奧斯卡金像獎」今日於美國舉行。（GettyImages）

《罪人們》提名16項大獎盡破奧斯卡歷史紀錄！（《罪人們》電影劇照）

《一戰再戰》亦提名14項大獎，包括里安納度狄卡比奧爭影帝。（《一戰再戰》電影劇照）

08:38 《罪人們》勇奪「最佳原創劇本」

《罪人們》勇奪「最佳原創劇本」。（電影海報）

08:32 《一戰再戰》勇奪「最佳改編劇本」

《一戰再戰》由里安納度狄卡比奧主演。（電影海報）

《一戰再戰》勇奪「最佳改編劇本」。（直播畫面）

08:22 辛潘憑 《一戰再戰》奪得「最佳男配角」

辛潘憑 《一戰再戰》奪得「最佳男配角」。（直播畫面）

辛潘缺席頒獎典禮。（劇照）

08:16 《The Singers》及《Two People Exchanging Saliva》同時奪得「最佳實景短片」

《The Singers》奪「最佳實景短片」。（直播畫面）

《Two People Exchanging Saliva》同時奪得「最佳實景短片」。（直播畫面）

08:04 Cassandra Kulukundis奪得今年首增設的「最佳選角」

07:55 《科學怪人》再奪「最佳化妝與髮型設計」

《科學怪人》再奪「最佳化妝與髮型設計」。（劇照）

《科學怪人》再奪「最佳化妝與髮型設計」。（直播畫面）

07:51 《科學怪人》獲頒「最佳服裝設計」

Kate Hawley憑《科學怪人》獲頒「最佳服裝設計」。（直播畫面）

Anna Wintour及Anne Hathaway驚喜擔任頒獎嘉賓。（直播畫面）

07:36 《The Girl Who Cried Pearls》奪「最佳動畫短片」

《The Girl Who Cried Pearls》奪「最佳動畫短片」。（電影海報）

《The Girl Who Cried Pearls》奪「最佳動畫短片」。（直播畫面）

07:32 《Kpop獵魔女團》奪「最佳動畫長片」

《Kpop獵魔女團》奪「最佳動畫長片」。（Netflix）

《Kpop獵魔女團》奪「最佳動畫長片」。（直播畫面）

07:21 艾美麥迪根（Amy Madigan）先拔頭籌憑《凶器》奪得「最佳女配角」。

Amy Madigan憑《凶器》奪得「最佳女配角」。（直播畫面）

07:00 典禮正式開始，今年由Conan O'Brien擔任主持人。

典禮正式開始。（直播畫面）