奧斯卡2026即時更新︱《罪人們》勇奪「最佳原創劇本」
撰文：關穎賢
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年度影壇盛事「第98屆奧斯卡金像獎」於香港時間今早（16日）在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎，大熱門作品包括《罪人們》（Sinners）、《一戰再戰》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的價值》（Sentimental Value）等。
08:38 《罪人們》勇奪「最佳原創劇本」
08:32 《一戰再戰》勇奪「最佳改編劇本」
08:22 辛潘憑 《一戰再戰》奪得「最佳男配角」
08:16 《The Singers》及《Two People Exchanging Saliva》同時奪得「最佳實景短片」
08:04 Cassandra Kulukundis奪得今年首增設的「最佳選角」
07:55 《科學怪人》再奪「最佳化妝與髮型設計」
07:51 《科學怪人》獲頒「最佳服裝設計」
07:36 《The Girl Who Cried Pearls》奪「最佳動畫短片」
07:32 《Kpop獵魔女團》奪「最佳動畫長片」
07:21 艾美麥迪根（Amy Madigan）先拔頭籌憑《凶器》奪得「最佳女配角」。
07:00 典禮正式開始，今年由Conan O'Brien擔任主持人。