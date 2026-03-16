奧斯卡2026︱75歲Amy Madigan奪女配　「度過40年終於得到獎」

年度影壇盛事《第98屆奧斯卡金像獎》於香港時間今日（16日）早上，在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎，大熱門作品包括《罪人們》（Sinners）、《一戰再戰》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的價值》（Sentimental Value）等。典禮首項大獎為「最佳女配角」，由《凶器》（Weapons）演員Amy Madigan奪得！

Amy Madigan憑《凶器》奪得最佳女配角獎。（直播截圖）

Amy Madigan憑《凶器》奪得最佳女配角獎。（直播截圖）

Amy Madigan隔40年再提名首奪女配

今屆首項演技大獎「最佳女配角」由75歲女演員Amy Madigan憑《凶器》（Weapons）奪得，是她自從1986年後事隔40年再提名該獎，並首次奪得奧斯卡獎座，並成為得獎者中第二位最年長得獎者！Amy Madigan上台接過獎座後大笑多聲，笑指：「實在太好了，度過40年終於得到獎！有人問我兩次有甚麼分別，就是得不得到這座獎座。」

Amy Madigan於《凶器》演出讓觀眾極為深刻。（《凶器》電影劇照）

感謝演員丈夫Ed Harris：沒有你一切沒可能

Amy Madigan亦在台上感謝導演、編劇及監製等，並四位一同提名的女演員，特別鳴謝同為演員的丈夫Ed Harris，表示：「我要感謝我們的四隻狗，當然還有我親愛的Ed，我們一同度過的日子感覺似永恆，實在長得太誇張！沒有你一切也沒可能！」