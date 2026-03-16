奧斯卡2026︱首位女攝影師奪獎創歷史　致全場女性︰有大家才有我

年度影壇盛事《第98屆奧斯卡金像獎》於香港時間今早（15日）7點，在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，其中「最佳攝影」獎，就由女攝影師Autumn Durald Arkapaw憑《罪人們》奪得！而她更成為首位女性奪得該獎項，現場歡呼聲不絕。

女攝影師Autumn Durald Arkapaw憑《罪人們》奪得「最佳攝影」獎。（直播截圖）

女攝影師Autumn Durald Arkapaw憑《罪人們》奪得「最佳攝影」獎。（直播截圖）

女攝影師Autumn Durald Arkapaw憑《罪人們》奪得「最佳攝影」獎。（直播截圖）

Autumn Durald Arkapaw憑《罪人們》成首位奧斯卡女性攝影師

在奧斯卡98屆歷史中，Autumn Durald Arkapaw成為首位女攝影師，奪得「最佳攝影」獎，擁有菲律賓與非裔血統的她，成就這項驕人紀錄創下非凡歷史！Autumn Durald Arkapaw於台上發表感言期間，請所有在場女嘉賓起立：「我希望請所有在場的女性站立，我奪得這個獎全因為所有女性影人，因為有大家所以才有我！」

Autumn Durald Arkapaw成為奧斯卡史上首位「最佳攝影」女性得獎者。（直播截圖）

Autumn Durald Arkapaw請全場女性影人起立。（直播截圖）

Autumn Durald Arkapaw將獎項與所有女性影人分享。（直播截圖）

第一位IMAX女攝影師 致力以攝影機完成電影魔術

Autumn Durald Arkapaw拍攝《罪人們》期間，使用IMAX攝影機營造寬闊宏大的畫面空間，亦成為史上首位IMAX女攝影師。她致力利用攝影機完成電影魔術，包括以實際攝影效果、不用替身之下，完成米高B佐敦飾演的孖生兄弟交接煙頭的驚人畫面效果。

Autumn Durald Arkapaw亦是史上首位IMAX女性攝影師。（直播截圖）