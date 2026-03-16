奧斯卡2026︱《Kpop獵魔女團》屢創紀錄　連奪最佳動畫及歌曲獎

國際影壇年度盛事《第98屆奧斯卡金像獎》於香港時間今日（16/3）早上舉行，Netflix製作的《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）勇奪「最佳動畫長片」後，再下一城憑《Golden》奪得最佳原創歌曲。電影結合K-Pop元素與奇幻冒險，成功掀起文化熱潮。

Netflix製作的《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）勇奪「最佳動畫長片」。（奧斯卡直播截圖）

《Kpop獵魔女團》擊敗迪士尼奪奧斯卡「最佳動畫長片」。（Netflix）

《Kpop獵魔女團》橫掃各大頒獎禮獎項

在奪得奧斯卡殊榮前，《Kpop獵魔女團》在第83屆金球獎大放異彩，勇奪「最佳動畫長片」之餘，戲中歌曲《Golden》獲得「最佳原創歌曲」兩項大獎。另外，《Golden》同樣在第68屆格林美獎榮獲「最佳影視歌曲獎」，成為首支獲得格林美肯定的K-Pop音樂，寫下歷史性的一刻。

《Kpop獵魔女團》奪最佳動畫，掀起全球文化熱潮。（直播畫面）

《Kpop獵魔女團》動畫融合Kpop偶像文化、神話、獵魔等元素，以三人女團Huntrix為主軸，講述她們對付惡魔的故事（Netflix網站）

另外，《Kpop獵魔女團》亦是Netflix史上最受歡迎的動畫電影之一，而且上線 91 天，累計觀看次數突破 3.25 億次，超越《紅色通緝令》成為Netflix原創電影，觀看次數最高紀錄保持者。

在Netflix播出的動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）全球熱爆。（Netflix網站）

Netflix動畫《Kpop獵魔女團》，在金球獎同樣奪得「最佳動畫電影」獎。（直播截圖）

《Golden》奪原創歌曲創歷史

《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》驚喜奪得第98屆奧斯卡金像獎「最佳原創歌曲」，是首次有韓國K-Pop團隊製作的歌曲奪得獎項，創下歷史。另外，去年8月正式登上Billboard Hot 100冠軍位置，是繼24年前Destiny's Child後，再度有女子組合歌曲登頂。