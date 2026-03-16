奧斯卡2026｜米高B佐敦影帝之路　《洛奇外傳》被視為奧斯卡遺珠

《第98屆奧斯卡》香港時間今早（16/3）在美國舉行，最矚目的獎項之一最佳男主角，由米高B佐敦(Michael B Jordan）憑《罪人們》(SINNERS) 奪得，擊敗另一大熱添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）。《罪人們》被譽為「年度最佳」神作，戲中主角雙胞胎兄弟，均由米高B佐敦(Michael B Jordan）主演，故事講經歷了第一次世界大戰及芝加哥黑幫年代洗禮後，兩兄弟回到家鄉遂重新開始，卻在家鄉發現吸血殭屍的出現。

米高B佐敦(Michael B Jordan）憑《罪人們》(SINNERS) 首奪奧斯卡影帝。（奧斯卡直播截圖）

米高B佐敦(Michael B Jordan）主演的《罪人們》，故事講經歷了第一次世界大戰及芝加哥黑幫年代洗禮後，兩兄弟回到家鄉遂重新開始，卻在家鄉發現吸血殭屍的出現。（《罪人們》劇照）

當《罪人們》上映，米高B.佐敦再次成為全球影迷矚目的焦點。這位從電視劇童星起家，一路成長為票房保證的實力派演員，過往作品橫跨超級英雄、劇情片、動作片與社會議題電影，展現驚人的演技跨度。讓我們一同回顧他的演藝生涯重要里程碑，見證他如何從潛力新星蛻變為當代最具影響力的演員之一。

米高B佐敦要一人分飾兩角。（《罪人們》劇照）

《毒網風雲》與《奪命異能》嶄露頭角

米高B.佐敦的演藝生涯始於90年代末的電視劇，但真正讓他嶄露頭角的，是HBO經典影集《毒網風》（The Wire）中的街頭少年Wallace。他細膩詮釋角色的悲劇命運，讓觀眾印象深刻。2012年，他在科幻電影《奪命異能》（Chronicle）中飾演擁有超能力的問題少年，進一步證明自己不僅能駕馭嚴肅題材，也能在商業片中展現魅力。

米高B佐敦為電影鍛練了重量級拳王的體型，絲毫不輸當年的史泰龍。(《洛奇外傳：王者之後》電影劇照)

史拳龍飾演的洛奇（右）與米高飾演的Adonis，擂台上下互相扶持，交織出一段感動人心的父子情。（《洛奇外傳─王者之後》電影劇照）

《奧斯卡》提名之作《洛奇外傳：王者之後》

2015年，米高迎來職業生涯轉捩點，在《洛奇》系列外傳《洛奇外傳：王者之後》（Creed）中飾演拳王之子艾冬尼斯（Adonis Creed）。他為角色進行長達一年的拳擊訓練，並以充滿層次的表演，完美詮釋一個在父親陰影下尋找自我價值的年輕人。該片不僅全球票房突破1.7億美元，可惜未有獲得金球獎及奧斯卡提名，被視為遺珠。

在電影《黑豹》中飾演反派。（《黑豹》預告片截圖）

《黑豹》與《以公義之名》演技挑戰

2018年，米高在漫威鉅作《黑豹》（Black Panther）中飾演反派Killmonger，這個充滿悲劇色彩的反派角色被譽為「漫威史上最立體的反派之一」。他的演出不僅讓全球觀眾驚艷，更引發關於殖民歷史與種族正義的深刻討論。同年，他在《以公義之名》（Just Mercy）中飾演為冤獄受害者辯護的律師布Bryan Stevenson，再次展現他對社會議題的關注與演技深度。

當年《以公義之名》，在《美國全國有色人種協進會形象頒獎禮》獲得3個獎。（Getty Images）

全面進化：從《Without Remorse》到《罪人們》

近年來，米高持續挑戰不同類型角色。2021年，他在軍事動作片《Without Remorse》中化身特種部隊精英，展現驚人體能與動作戲實力。2023年，他首次擔任導演，執導《洛奇系列：王者之後3》（Creed III），並成功將該系列推向新高度。如今，他在《罪人們》中飾演一位被復仇驅使的前特種部隊成員，當中陰鬱而充滿爆發力的演出，已讓影評人讚不絕口！