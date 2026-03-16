奧斯卡2026︱米高B佐敦封帝　點名歷代黑人影帝︰榮幸與你們並列

年度影壇盛事《第98屆奧斯卡金像獎》於香港時間今早（15日）7點，在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎，大熱門作品包括《罪人們》（Sinners）、《一戰再戰》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的價值》（Sentimental Value）等。最矚目演技大獎之一「最佳男主角」獎由米高B佐敦（Michael B. Jordan）憑《罪人們》奪得！

米高B佐敦憑《罪人們》奪得「最佳男主角」獎，為他首度奪得影帝。（直播截圖）

米高B佐敦封帝一刻非常激動。（直播截圖）

米高B佐敦於《罪人們》裡一人分飾兩角。（《罪人們》電影劇照）

米高B.佐敦擊敗里安納度、甜茶大熱封帝

米高B.佐敦挾大熱作品《罪人們》首度榮封影帝，擊敗里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）兩大熱門得獎！米高得獎後顯得極其激動與難以置信，他感動地表示：「上帝真好！上帝真好！」更向台下的父母打招呼：「媽媽妳感覺如何？我父親專誠由加納飛來出席！就在台下！」又向導演兼好兄弟Ryan Coogler致謝：「好兄弟！很榮幸能夠與你成為拍檔！愛你愛到死！」

米高B佐敦擊敗里安納度狄卡比奧以及添麥菲查洛美。（直播截圖）

米高B佐敦特意感謝台下的母親。（直播截圖）

感謝丹素華盛頓、韋史密夫等影業先賢

作為奧斯卡史上較罕有的非裔影帝，米高B.佐敦亦從未忘本，他感謝一眾非裔電影業先賢：「我能夠站於台上，全因Sidney Poiter、丹素華盛頓、荷爾芭莉、占美霍士與韋史密夫，榮幸能夠與你們並列！感謝我們的祖先與先賢！多謝我們的族群永遠如此支持我，一次又一次押上在我身上，我會繼續努力再創高峰！」

米高B佐敦感謝非裔族群的支持。（直播截圖）