奧斯卡2026︱Zendaya曬疑似金色婚戒　美國隊長帶性感妻行紅地氈

撰文：關穎賢
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年度影壇盛事「第98屆奧斯卡金像獎」於香港時間今早（16日）在洛杉磯舉行，近4小時的頒獎禮要頒發24項大獎，加上入圍最佳電影歌曲的現場表演及致敬環節，總有一些畫面是直播鏡頭捕捉不到，以下為本屆奧斯卡後台的漏網鏡頭。

「第98屆奧斯卡金像獎」於香港時間今早（16日）在洛杉磯隆重舉行。（Getty Images）
出爐影帝米高B佐敦與同樣提名影帝的里安納度狄卡比奧激動擁抱。（Getty Images）
Zendaya日前被爆與「蜘蛛俠」湯賀蘭秘婚，出席頒獎禮時，左手無名指帶上疑似鑽戒及金色婚戒。（Getty Images）
《最爆伴娘團》（2011）的主角們Kristen Wiig、Maya Rudolph、Rose Byrne、Ellie Kemper及Melissa McCarthy驚喜合體，令不少影迷大感驚喜，更掀起集體回憶。（Getty Images）
被爆出疑似同性戀情後首現身的Pedro Pascal剃了鬍鬚，與Sigourney Weaver一起擔任頒獎嘉賓，唔知Pedro見到咩咁驚訝呢？（Getty Images）
以頒獎嘉賓身份出席奧斯卡的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與愛妻Alba Baptista一同亮相，Alba以性感露肩超低胸晚裝現身，大曬驕人火辣身材。（Getty Images）
近期多次被指暴瘦的狄美摩亞亮相紅地氈，一身羽毛造型竟被網民嘲似烏鴉。（Getty Images）
Kylie Jenner大曬激凸身材力撐男友「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）。（Getty Images）
儘管失落影帝獎項都唔緊要，最重要拖實女友Kylie放閃。（Getty Images）
Kate Hudson、狄美摩亞、愛瑪史東（Emma Stone）等人在台下自拍合照。（Getty Images）
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