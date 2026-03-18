一個部門的誕生｜拍「Cut唔到有線」事件　麥沛東扮過女聲搵客服

電影《一個部門的誕生》昨晚（17/3）舉行Filmart Party，演員白只、麥沛東及朱栢謙在活動前接受傳媒訪問。電影故事是以多年前，有線電視「Cut唔到台」事件做藍本，衍生一場綁架案。雖然幾位都冇同樣遭遇，但麥沛東就試過扮女人聲，打去銀行代媽媽處理信用卡事宜，過程十足網上經典錄音「中國移動客戶服務熱線 - 黃小姐」。

電影《一個部門的誕生》以多年前，有線電視「Cut唔到台」事件做藍本，衍生一場綁架案，演員包括左起白只、廖子妤、導演麥天樞、梁雍婷、戴玉麒及監製劉浩良。（陳順禎 攝）

麥沛東就試過扮女人聲，打去銀行代媽媽處理信用卡事宜。（陳順禎 攝）

麥沛東憶述當是要幫媽媽處理銀行信用卡事宜，她不願去處理先要麥東代致電。「我打到去，員工就話我唔係本人唔可以處理，但媽媽就坐喺我隔籬，於是我就立即扮女聲去處理。其實對方都知我扮，但大家都是為工作，唯有忍住笑。」至於白只就因為手機上網服務要處理，但去到門市發現是媽媽做登記人，對方都竟然要求可扮是對方去處理。「我梗係冇扮啦，一扮佢即刻話先生你做乜扮人咪死！我可以開名呀，係Smartone 深水埗店同事。」

《一個部門的誕生》海報（IG圖片）

出席活動前，三位都忙於排練舞台劇。（陳順禎 攝）

活動前，三位都忙於排練舞台劇，麥沛東就跟擔任導演的朱栢謙排《三一萬能合》，朱謙談到第一次同Sica合作，畀佢嚇親。「佢投入度係嚇親你，要喊要玩嘅程度係估唔到，叫佢試下啲反應，一試就會試到盡。」

舞台劇《三一萬能合》海報

而白只就跟楊偉倫（阿卵）排《不舒適人》，「同阿卵咁多年合作都好開心，佢今日本來都想嚟，但因為有啲獨白要排練，畀導演捉住佢。」隨後，白只又一臉認真地表示今次會是他跟阿卵最後一次演舞台劇。「合作上其實都夠，佢排戲時又成日忍唔住笑。」