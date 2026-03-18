一個部門的誕生｜梁雍婷演暴躁女警撞凹牆　謝咏欣絕招抵抗白只

電影《一個部門的誕生》昨晚（17/3）舉行Filmart Party，演員梁雍婷、謝咏欣及戴玉麒在活動前接受傳媒訪問。電影故事是以多年前，有線電視「Cut唔到台」事件做藍本，衍生一場綁架案。戲中梁雍婷飾演一個脾氣非常暴躁女警，其中一場戲更火爆到撞凹牆。

電影《一個部門的誕生》演員謝咏欣、梁雍婷及戴玉麒在活動前接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

梁雍婷拍攝《一個部門的誕生》時，一個清爽短髮。（IG圖片）

為演好「差婆」角色，梁雍婷要剪一個清爽短髮。梁雍婷︰「好正，好清爽，洗頭方便，襯衫又好睇，好想keep。」而在片場，更不時被劇組誤認係戴玉麒。「背面睇係會混淆。」而梁雍婷戲中角色是極度狂躁，「躁到有次開門太大力，撞凹牆，要劇組幫手補番。」她深信導演是從自己對演戲的堅持，引申到這個角色。「個角色對辦案好執著，要用心查，好憎同事好hea，同我對演戲的堅持，一定要做到一樣。」

梁雍婷戲中角色是極度狂躁，「躁到有次開門太大力，撞凹牆，要劇組幫手補番。」（陳順禎 攝）

戴玉麒在戲中飾演一直cut唔到台，要上去公司控訴的客戶，拍攝時都會參考番單新聞，不過去到現場，最難應付係白只。「有白只喺度，你會好放心，但同時間又好擔心，因為佢會整蠱你，拍攝時會爆肚出陰招，當個鏡頭見佢唔到，就整蠱做怪引你笑。」謝咏欣都認同，但就自備方法化解︰「會望住佢個鼻，唔好有交流。」

白只在拍攝時，經常整蠱人。（《一個部門的誕生》預告片截圖）

下個月舉行的金像獎，梁雍婷與謝咏欣作為過來人，今次都有自己要支持的朋友或拍檔入圍，都希望可以得獎。其中梁雍婷就想《逆轉上半場》中飾演自己女兒的周祗月可以勝出︰「佢啲戲好犀利，本身要返學又要踢波，仲可以背到咁多台詞。自己都候選過新演員，見到而家入圍愈來愈後生，8歲10幾歲，我都期待當日陪佢行紅氈。」同樣有拍檔入圍新演員的謝咏欣，就希望《女孩不平凡》的鄧濤獲獎。「佢一獲提名，我哋《哪一天我們會紅》個谷立即恭喜佢，希望佢拎到啦！」