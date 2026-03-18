寒戰1994｜曬冷12位最強卡士　周潤發歸隊古天樂加盟演特首

《寒戰》系列前傳第一部《寒戰1994》，今日（18/3）舉行發布會，導演梁樂民，演員劉俊謙、謝君豪、王丹妮均有出席，最驚喜是上兩集主角之一梁家輝都有現身，並正式公布前傳將由劉俊謙飾演李文彬一角，正式交棒。而記招最震撼一刻，是公布12位主要演員陣容。除了系列中的周潤發、郭富城都會歸隊，連古天樂都會客串演出，飾演候任特首。

古天樂與周潤發。（陳順禎 攝）

郭富城及梁家輝。（陳順禎 攝）

吳彥祖、劉俊謙與謝君豪。（陳順禎 攝）

吳慷仁（陳順禎 攝）

兩位英國演員《權力遊戲》的艾頓基倫（Aidan Gillen），以及《唐頓莊園》的曉邦納威利（Hugh Bonneville）。（陳順禎 攝）

吳慷仁（陳順禎 攝）

安樂電影老闆江志強解說開拍系列的原因

記者會開始，先由安樂電影老闆江志強解說開拍系列的原因。原來電影自2016年公映第二集後，一直都在電視台及串流平台不停放映，足見觀眾喜愛。於是老闆江志強決定要開拍系列作，而選擇拍前傳，是想將《寒戰》的起源，大家喜歡的角色展現出來，建立出《寒戰》宇宙。

而前傳將由警隊角力提升到國際政治層面，當中包括殖民時代的英國政府，還有當時的黑社會，至於點解要選擇1994年，江老闆解說：「這是回歸回歸3年前，當時還有政治部全面解散，是香陷入權力大洗牌的年代，警隊中的李文彬如何自處。」

安樂電影老闆江志強（右3）解說開拍系列的原因。（陳順禎 攝）

梁家輝驚力讚飾演自己年輕版的劉俊謙非常靚仔

電影今日更公布12位演員陣容，除了之前已公布的吳彥祖、劉俊謙及吳慷仁，還有系列中的郭富城及梁家輝都會回歸。另外新加入的還有古天樂、謝君豪、王丹妮、廖子妤，還有兩位英國演員《權力遊戲》的艾頓基倫（Aidan Gillen），以及《唐頓莊園》的曉邦納威利（Hugh Bonneville），陣容一時無兩。

而梁家輝更驚喜現身撐場，他力讚飾演自己年輕版的劉俊謙非常靚仔。問到導演梁樂民為何揀古天樂演特首？「大家睇到電影時，就會覺得好似，你係會知道我哋寫緊邊位，呢個候任特首係喺《寒戰II》時空之後，講到當時已經選出個特首。我同古生講，你嚟飾演香港最大嗰個，你應該會知點點演。佢都好信任我哋，可以搞搞個頭、加啲鬚、換副眼鏡，佢好好話嚟啦！」而根據古生的造型，有點似前特首曾蔭權加前財爺曾俊華的混合體。

梁家輝驚喜現身撐場，他力讚飾演自己年輕版的劉俊謙非常靚仔。（陳順禎 攝）