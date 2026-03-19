寒戰1994｜劉俊謙被梁家輝讚到五十肩　承諾撐對方做導演收$2片酬

《寒戰》系列前傳第一部《寒戰1994》，今日（18/3）舉行發布會，其中新加盟的劉俊謙、謝君豪、王丹妮，以及導演梁樂民都有出席，而系列主角之一梁家輝亦壓軸登場，而劉俊謙在戲中正正就是飾演年輕版的李文彬，令記招出現電影都冇辦法出現，李文彬VS李文彬的畫面。



《寒戰》系列前傳第一部《寒戰1994》，今日（18/3）舉行發布會，其中新加盟的劉俊謙、謝君豪、王丹妮，以及導演梁樂民都有出席，還有梁家輝壓軸現身。（陳順禎 攝）

記招出現電影都冇辦法出現，李文彬（梁家輝）VS李文彬（劉俊謙）的畫面。（陳順禎 攝）

梁家輝對劉俊讚讚不絕口 「比我呢個年老版更出色」

作為「李文彬」的創造者梁家輝，眼見飾演自己年輕版劉俊讚一表人才，而且家輝哥更先後看過兩次《寒戰1994》，對後輩讚不絕口。「我係千面男演員，佢（劉俊謙）唔止千面，係多到得人驚！呢位後生嘅李文彬，比我呢個年老版更出色，佢令到我懷疑人生！我才疏學淺唔識用文字形容，總之佢係非常好嘅演員。」

梁家輝在《寒戰》系列飾演李文彬，贏過金像獎最佳男主角。（《寒戰》劇照）

梁家輝對劉俊謙讚不絕口。「呢位後生嘅李文彬，比我呢個年老版更出色，佢令到我懷疑人生！」（《寒戰1994》劇照）

面對前輩的句句力讚，劉俊謙坦言有壓力︰「無地自容，好大壓力！大到有五十肩喇！」梁家輝就笑言自己也被他讚到有脊柱側彎。問到劉俊謙是否不斷重溫頭兩集《寒戰》去揣摩家輝哥的演繹方式？「我有重溫《寒戰》系列，觀察對方再作參考，但又不能全數模仿。」

面對前輩的句句力讚，劉俊謙坦言壓力大︰「大到有五十肩喇！」（陳順禎 攝）

梁家輝台上再演李文彬，威嚴爆發。（陳順禎 攝）

兩位「李文彬」成為記招焦點。（陳順禎 攝）

梁家輝支持劉俊謙做導演 收$2片酬︰快啲畀劇本我睇！

談到下月舉行的金像獎，梁家輝憑電影《捕風追影》角逐最佳男主角，劉俊謙作為會員之一，稱會投票給對方。梁家輝則坦言對獎項不會有太大期望，「冇嘅話唔會失望。」問到劉俊謙早前表示想寫劇本試做導演，可有興趣邀請梁家輝參演？劉俊謙即指請唔起。現場記者立即替阿謙說家輝哥好平啲，他聽到立即表示︰「快啲畀劇本我睇！我無論如何都留個期畀你！如果角色真係適合，我就收你$2蚊！」惟拍攝期不可超過三個月。