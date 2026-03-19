寒戰1994｜梁樂民感謝老闆實現夢幻卡士　謝君豪開工前化3小時妝

《寒戰》系列前傳第一部《寒戰1994》，今日（18/3）舉行發布會，其中新加盟的劉俊謙、謝君豪、王丹妮，以及導演梁樂民都有出席，而系列主角之一梁家輝亦壓軸登場。除此之外，記招更公布戲中12位重要角色演員，除了出席的4位，其餘還有周潤發、郭富城、古天樂、吳彥祖、謝君豪、吳慷仁、廖子妤、王丹妮，以及兩位英國重量級演員，《權力遊戲》的艾頓基倫（Aidan Gillen），以及《唐頓莊園》的曉邦納威利（Hugh Bonneville），會飾演殖民政府的要員，陣容鼎盛。

（陳順禎 攝）

導演梁樂民坦言要多謝江老闆讓自己夢想成真︰「老闆叫我諗個好勁的陣容出嚟，會盡量去配合我。」（陳順禎 攝）

對於新作有如此震撼的卡士，導演梁樂民坦言要多謝江老闆讓自己夢想成真︰「多謝老闆先，我負責創作，到籌備時老闆叫我諗個好勁的陣容出嚟，會盡量去配合我。」至於找到古天樂客串演特首一角，導演都表示感激︰「大家睇到正片時，就會覺得好似，你係會知道我哋寫緊邊位。我同古生講，你嚟飾演香港最大嗰個，你應該會知點演。佢都好信任我哋，可以畀我哋搞搞個頭、加啲鬚、換副眼鏡。」

戲中飾演香港望族首富的謝君豪，就透露為角色每日要花三小時妝。（陳順禎 攝）

謝君豪表示這個老妝，塊面總共要黐足11樣配件，「感覺好似戴咗面具咁。」（《寒戰1994》角色海報）

至於在戲中飾演香港望族首富的謝君豪，就透露為角色每日要花三小時化老妝。「塊面總共要黐足11樣配件，感覺好似戴咗面具咁，開頭唔適應，演唔到應有的表情，但拍咗一、兩日就適應，導演仲話你塊面終於郁到。」另外要考驗君豪哥的，是要跟曉邦納威利（Hugh Bonneville）有對手戲，講英文對白︰「其實係兩句，但我練咗好耐，又搵英文老師教，好彩過到關。」

而在戲中扮演社團新話事人的王丹妮，形容拍攝《寒戰1994》時有好多第一次。「要同好多人打，一連打好多日，又有揸槍戲，事前要接受槍械訓練。」要演好社團大家姐，導演要求丹妮要演得沉穩一點︰「戒掉情緒起伏，要好有力量！」